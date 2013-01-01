Только стрельба остановила сахалинского угонщика

Сотрудники дорожно-патрульной службы по горячим следам задержали жителя Южно-Сахалинска, угнавшего автомобиль в Анивском районе.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сегодня примерно в 01:40 при патрулировании инспекторы ГИБДД получили сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования об остановке. В переулке Энергетиков в областном центре стражи порядка предприняли попытку остановить иномарку и перекрыли дорогу, но водитель выехал на полосу встречного движения и продолжил движение на высокой скорости.

На неоднократные законные требования об остановке нарушитель не реагировал, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки авто и выстрелили по колесам. После этого иномарка остановилась. За рулем находился молодой человек, который заявил, что автомобиль он взял покататься у друга.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена истинная картина происшествия. Известно, что южносахалинца ранее неоднократно судили за аналогичные преступления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение чужим транспортным средством, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.