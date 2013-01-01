Центр внимания. Выпуск 28 августа

Началось все с дорожно-транспортного происшествия на Охотской трассе. Там около 3 часов дня столкнулись три автомобиля. Виновником серьезной аварии, по словам очевидцев, стал водитель автомобиля Тойота Королла. Который решил совершить обгон и, неверно выбрав боковой интервал, столкнулся с другой машиной.

Уборка городских дорог

С дорог областного центра ежесуточно сметают более тридцати тонн пыли и мусора. Работа по уборке городских автомагистралей проводится по ночам. Всего на улицы Южно-Сахалинска выходит около четырех десятков единиц техники. Это подметально-вакуумные и поливальные машины.

День шахтера

С большим размахом День шахтера отметили в Невельске. Поздравить островных горняков приехал певец Михаил Шуфутинский, а также известные актеры театра и кино. Также по приглашению городской администрации на праздник приехал Герой Социалистического Труда Михаил Смоленцев, когда-то живший и работавший на Сахалине.

Отдых на пляже

Жители Корсакова и гости города проводили последние летние выходные на пляже. Специально, в честь уходящего теплого времени года, в Пригородном организовали музыкальную и конкурсные программы для детей и взрослых. Перед отдыхающими выступали творческие коллективы, пока аудитория перетягивала канат и боролась за пляжные тапочки.

Фестиваль энергосбережения

Из медвежьей дудки и обрезков золотой тесьмы. Настоящие чудеса научили творить сахалинцев на мастер-классах фестиваля «Вместе ярче». Самодельные светильники не только красивы и просты в исполнении, но и позволяют сэкономить на коммунальных платежах.

Подготовка к празднованию Дня города

Расписные медведи поселились на Коммунистическом проспекте в центре островной столицы. Фигурами не только бурых, но и полосатых, зеленых, и покрытых сакурой косолапых украсили Южно-Сахалинск в преддверии празднования дня города. Двенадцать пластиковых артобъектов установили вдоль пешеходной зоны от Дзержинского до улицы Чехова. Медведи стали подарком городу от компаний, активно участвующих в развитии столицы островов.

Кинофестиваль «Край света»

Звездная дорожка по традиции открывает главное культурное событие в жизни островного региона. Участники и гости седьмого международного фестиваля - актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, кинокритики. Начинается «Край света» с картин сахалинского автора Дмитрия Моисеева «В объятиях моря» и члена жюри Ананда Ганди «Прямо здесь, прямо сейчас». Это стало неофициальным девизом фестиваля этого года.

Неверов на Сахалине

Встреча с партийным активом в новом формате. Сахалинскую область посетил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. Он принял участие в разговоре с островными однопартийцами и выслушал их мнения о развитии региона.