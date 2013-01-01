Центр внимания. Выпуск 28 августа
В этом выпуске: тревожные выходные, красивая экономия, праздник на закате лета. кино без страха и другие новости.
Тревожные выходные
Началось все с дорожно-транспортного происшествия на Охотской трассе. Там около 3 часов дня столкнулись три автомобиля. Виновником серьезной аварии, по словам очевидцев, стал водитель автомобиля Тойота Королла. Который решил совершить обгон и, неверно выбрав боковой интервал, столкнулся с другой машиной.
Уборка городских дорог
С дорог областного центра ежесуточно сметают более тридцати тонн пыли и мусора. Работа по уборке городских автомагистралей проводится по ночам. Всего на улицы Южно-Сахалинска выходит около четырех десятков единиц техники. Это подметально-вакуумные и поливальные машины.
День шахтера
С большим размахом День шахтера отметили в Невельске. Поздравить островных горняков приехал певец Михаил Шуфутинский, а также известные актеры театра и кино. Также по приглашению городской администрации на праздник приехал Герой Социалистического Труда Михаил Смоленцев, когда-то живший и работавший на Сахалине.
Отдых на пляже
Жители Корсакова и гости города проводили последние летние выходные на пляже. Специально, в честь уходящего теплого времени года, в Пригородном организовали музыкальную и конкурсные программы для детей и взрослых. Перед отдыхающими выступали творческие коллективы, пока аудитория перетягивала канат и боролась за пляжные тапочки.
Фестиваль энергосбережения
Из медвежьей дудки и обрезков золотой тесьмы. Настоящие чудеса научили творить сахалинцев на мастер-классах фестиваля «Вместе ярче». Самодельные светильники не только красивы и просты в исполнении, но и позволяют сэкономить на коммунальных платежах.
Подготовка к празднованию Дня города
Расписные медведи поселились на Коммунистическом проспекте в центре островной столицы. Фигурами не только бурых, но и полосатых, зеленых, и покрытых сакурой косолапых украсили Южно-Сахалинск в преддверии празднования дня города. Двенадцать пластиковых артобъектов установили вдоль пешеходной зоны от Дзержинского до улицы Чехова. Медведи стали подарком городу от компаний, активно участвующих в развитии столицы островов.
Кинофестиваль «Край света»
Звездная дорожка по традиции открывает главное культурное событие в жизни островного региона. Участники и гости седьмого международного фестиваля - актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, кинокритики. Начинается «Край света» с картин сахалинского автора Дмитрия Моисеева «В объятиях моря» и члена жюри Ананда Ганди «Прямо здесь, прямо сейчас». Это стало неофициальным девизом фестиваля этого года.
Неверов на Сахалине
Встреча с партийным активом в новом формате. Сахалинскую область посетил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. Он принял участие в разговоре с островными однопартийцами и выслушал их мнения о развитии региона.
Открытие форума «Медиавосток»
Южно-Сахалинск принимает международный молодёжный форум "Медиавосток". Он впервые объединит начинающих и действующих журналистов. В основном из студенческих студий и лабораторий. О своем участии заявили уже свыше 40 человек. В том числе - из нескольких десятков российских городов. Организаторы также ждут гостей из Китая, Южной Кореи и, возможно, Японии.
Первый гастрономический фестиваль
14 сахалинских ресторанов и десятки авторских блюд. Первый фестиваль Сахалинской кухни «Вкус на высоте» пройдёт в областном центре 9 и 10 сентября на «Горном Воздухе». Там повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд, которые, по их мнению, ассоциируются с Сахалином. Всех секретов кулинары не раскрывают, однако известно, что это будет смесь русских, корейских, японских лакомств. Результаты стараний шеф-поваров можно будет попробовать и приобрести на месте по приемлемым ценам.
Находка для музея
Водопровод-невидимка. Холмские коммунальщики обнаружили необычную трубу, которой нет ни на одной из схем города. Это произошло во время замены инженерных коммуникаций в районе улиц Советской и Чехова. Находка изготовлена из дерева и«Крылья Сахалин-2017», судя по предварительному анализу, изготовлена в период Карафуто.
«Крылья Сахалин-2017»
Аэродром «Пушистый» Корсаковского района в шестой раз принимал участников дальневосточного фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина». Два дня стали рекордными по посещаемости. На различных площадках побывали порядка пятидесяти тысяч человек. Все увидели парад технических видов спорта, авиашоу, дрифтинг, пейнтбол, внедорожные гонки, окунулись в музыкальную атмосферу с участием легендарной рок-группы «Чайф».
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