500 сахалинцев области решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», за это время заявления подали 470 избирателей. 7 заявлений от жителей региона для включения на выборах 10 сентября в списки избирателей по месту нахождения приняли отделения МФЦ, остальные поступили в территориальные избирательные комиссии.

По последним данным избиркома, по числу желающих проголосовать не по месту регистрации лидирует Южно-Сахалинск. В городской ТИК приняли 130 заявлений. На втором месте значится Южно-Курильская ТИК – там приняли 72 заявления. В Александровск-Сахалинской ТИК принято 63 заявления. 29 заявлений – в Смирныховской ТИК, 23 – в Курильской, 22 – в Тымовской, 20 – в Макаровской, 17 – в Холмской, 14 – в Долинской, столько же в Ногликской, 12 – в Поронайской, 11 – в Анивской, 10 – в Невельской, 8 – в Углегорской, 7 – в Охинской, 6 – в Корсаковской, 5 – в Томаринской.

Норму, которая даёт возможность избирателям голосовать не только по месту регистрации, но и по месту нахождения, ввели изменения федерального избирательного законодательства, вступившие в силу 1 июня 2017 года.

- Цель новаций на нынешних выборах – сделать процесс голосования как можно более удобным для людей, а сами выборы – по максимуму открытыми, честными, легитимными. Институт открепительных удостоверений уходит в прошлое. Разработка новой процедуры голосования вне постоянного места жительства предоставляет каждому избирателю возможность выбора – где проголосовать наиболее комфортно – по месту регистрации или месту фактического нахождения. Многие жители Сахалина и Курил учатся и работают, проживая не по месту регистрации. Мы призываем их воспользоваться своим избирательным правом, – отметила глава облизбиркома Виктория Черкасова.

Заявление по новому порядку может быть подано с 26 июля по 4 сентября в ТИК или МФЦ. Такое заявление можно подать как по месту жительства, так и по месту фактического нахождения.

Уже с 30 августа до 4 сентября все участковые избирательные комиссии в соответствии с новым порядком голосования, утвержденным ЦИК РФ, начнут принимать заявления от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.

Но если избиратель не имел возможности подать заявление в ранние сроки, то у него остается право с 5 по 8 сентября подавать заявление уже в участковую комиссию по месту прописки. Срок приема документов заканчивается 9 сентября в 14:00.

Такое заявление принимается только один раз. Голосовать можно будет на любом удобном участке, но в пределах Сахалинской области, сообщили в региональном избиркоме.