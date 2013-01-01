Марина Разбежкина: Никакое искусство не делается на коленях
Более двух часов сахалинцы слушали мастер-класс «Кино без страха: здесь и сейчас» в фестивальном шатре Q&A 28 августа. Опытом съемок документальных фильмов поделилась режиссер и председатель жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Марина Разбежкина.
Программный директор кинофестиваля Алексей Медведев перед началом занятия рассказал, что ему нравятся две идеи, которые транслирует Разбежкина своим студентам. Первая: нужно не бояться снимать кино, брать в руки камеру, подходить к людям, реализовывать свои замыслы.
– Я знаю, что для Марины Александровны нет ничего хуже ученика, который при встрече не сможет рассказать о своем личном опыте, но будет сыпать цитатами Жака Деррида, как, например, я на открытии фестиваля, – с улыбкой отметил Медведев.
Вторая тема, которая интересует создателей «Края света», – «здесь и сейчас». Эта формула, по словам Медведева, стала неофициальным девизом кинофестиваля в этом году.
– Все происходит здесь и сейчас. Ничего нет за пределами настоящего момента. Его мы всегда сами создаем и сами же за него отвечаем. Это иллюзия, когда мы говорим, что причина в этом или в том. Причина всегда в нас самих, – добавил он.
Именно из этих двух идей изначально и сложилась тема мастер-класса Марины Разбежкиной, однако на деле разговор вышел далеко за ее рамки.
– Я очень хочу, чтобы вы поняли: наша встреча проходит не в формате «разговора с интересным человеком». Потому как худшего формата я не знаю. Хочу поговорить с теми, кто хочет снимать настоящее документальное кино и кто хочет его смотреть, – сказала Разбежкина.
По ее наблюдениям, многие из тех, кто делает кино, никогда не видели настоящей кинодокументалистики.
– То, что идет по телевидению, даже если оно называется документальным кино, никакого отношения к нему не имеет, – заявила она.
Режиссер советует всем, кого интересует этот жанр кинематографа, проводить исследовательскую работу и искать настоящие фильмы в Интернете.
Марина Разбежкина 10 лет назад открыла в Москве школу, в которой учат снимать документальное кино. Это единственная частная школа, не получающая никаких субсидий из бюджета, а потому – полностью независима от государственной идеологии и политики.
– Мы делаем, что хотим. Для документального кино это очень важная точка отсчета, – отметила она.
По ее словам, принципиальное отличие подлинной кинодокументалистики от похожего ТВ-продукта состоит в том, что настоящие документалисты не работают с очевидностью, с тем, что уже всем понятно, а идут «во вторую и третью реальность» происходящего.
– Привычка к очевидным текстам и смыслам – самое страшное, что может приобрести человек в течение своей жизни. Иногда к нам приходят студенты, совсем молодые, с виду красивые, спортивные, а количество смыслов у них – как у 80-летних неумных людей. Мне говорят порой о важности возрастного опыта. Для меня его не существует, потому что опыт может быть у 20-летнего человека и может отсутствовать у 80-летнего, если он не рефлексирует каждый шаг своей жизни. Таким образом мы узнаем и героя: если человек не рефлексирует свою жизнь, он – не герой документального кино, – считает Разбежкина.
По ее мнению, наличие специального образования для кинодокументалиста необязательно, но только в том случае, если он склонен к постоянному самообразованию.
Разбежкина отметила, что открыла собственную школу, так как все происходящее в документалистике на тот момент для нее было недостоверным.
– Я видела, как в вуз приходят молодые ребята, а выходят – 80-летние люди. Они работали в зоне старого знания великих мастеров. Мы отменили великих, не в том смысле, что совсем убрали понимание большого художника, а пиетет перед ним. Нет ничего страшнее для начинающего автора. Может, какой-нибудь Ваня Иванов снял фильм не как Феллини и не подражая ему, а привнес что-то свое, личное – это очень ценно. Это еще одна обязательная черта молодого художника: вы не должны ни на своего героя, ни на людей, которых вы считаете авторитетами, смотреть снизу вверх. Никакое искусство не делается на коленях. Вы должны быть на равных, – отметила режиссер.
Более двух часов Марина Разбежкина рассказывала участникам мастер-класса о профессиональных запретах и вступительных испытаниях, действующих в ее школе, навыках, необходимых документалисту, собственном опыте, студенческих киноработах, многие из которых попали на престижные фестивали документального кино. В конце встречи режиссер ответила на вопросы слушателей, которых у них, к слову, накопилось немало.
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