Марина Разбежкина: Никакое искусство не делается на коленях

Более двух часов сахалинцы слушали мастер-класс «Кино без страха: здесь и сейчас» в фестивальном шатре Q&A 28 августа. Опытом съемок документальных фильмов поделилась режиссер и председатель жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Марина Разбежкина.

Программный директор кинофестиваля Алексей Медведев перед началом занятия рассказал, что ему нравятся две идеи, которые транслирует Разбежкина своим студентам. Первая: нужно не бояться снимать кино, брать в руки камеру, подходить к людям, реализовывать свои замыслы.

– Я знаю, что для Марины Александровны нет ничего хуже ученика, который при встрече не сможет рассказать о своем личном опыте, но будет сыпать цитатами Жака Деррида, как, например, я на открытии фестиваля, – с улыбкой отметил Медведев.

Вторая тема, которая интересует создателей «Края света», – «здесь и сейчас». Эта формула, по словам Медведева, стала неофициальным девизом кинофестиваля в этом году.

– Все происходит здесь и сейчас. Ничего нет за пределами настоящего момента. Его мы всегда сами создаем и сами же за него отвечаем. Это иллюзия, когда мы говорим, что причина в этом или в том. Причина всегда в нас самих, – добавил он.

Именно из этих двух идей изначально и сложилась тема мастер-класса Марины Разбежкиной, однако на деле разговор вышел далеко за ее рамки. – Я очень хочу, чтобы вы поняли: наша встреча проходит не в формате «разговора с интересным человеком». Потому как худшего формата я не знаю. Хочу поговорить с теми, кто хочет снимать настоящее документальное кино и кто хочет его смотреть, – сказала Разбежкина. По ее наблюдениям, многие из тех, кто делает кино, никогда не видели настоящей кинодокументалистики. – То, что идет по телевидению, даже если оно называется документальным кино, никакого отношения к нему не имеет, – заявила она. Режиссер советует всем, кого интересует этот жанр кинематографа, проводить исследовательскую работу и искать настоящие фильмы в Интернете. Марина Разбежкина 10 лет назад открыла в Москве школу, в которой учат снимать документальное кино. Это единственная частная школа, не получающая никаких субсидий из бюджета, а потому – полностью независима от государственной идеологии и политики. – Мы делаем, что хотим. Для документального кино это очень важная точка отсчета, – отметила она. По ее словам, принципиальное отличие подлинной кинодокументалистики от похожего ТВ-продукта состоит в том, что настоящие документалисты не работают с очевидностью, с тем, что уже всем понятно, а идут «во вторую и третью реальность» происходящего. – Привычка к очевидным текстам и смыслам – самое страшное, что может приобрести человек в течение своей жизни. Иногда к нам приходят студенты, совсем молодые, с виду красивые, спортивные, а количество смыслов у них – как у 80-летних неумных людей. Мне говорят порой о важности возрастного опыта. Для меня его не существует, потому что опыт может быть у 20-летнего человека и может отсутствовать у 80-летнего, если он не рефлексирует каждый шаг своей жизни. Таким образом мы узнаем и героя: если человек не рефлексирует свою жизнь, он – не герой документального кино, – считает Разбежкина.