Сахалинцы представят ДФО на всероссийском «Казачьем сполохе»

Окружной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» выиграли сахалинцы.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», команда школьников долинского села Сокол заняла первое место и теперь будет представлять ДФО в финале состязаний в Анапе. Островной дружине пришлось бороться за почетное право с соперниками из Магадана, Хабаровского края, Камчатки и Амурской области. Сами соревнования прошли в лагере имени Гагарина под Благовещенском. Организаторы игр подготовили весьма разнообразную и насыщенную программу. За два дня ребята приняли участие в испытании по сборке и разборке оружия, соревнованиях по стрельбе, фехтованию на шашках, штыковом и ножевом боях, боях на поясах, кулачном бое на бревне, строевой подготовке, военно-тактической игре «Армейский лазертаг», продемонстрировали знания истории казачества.

— Игра была подготовлена на хорошем уровне, особенно понравилось место проведения. Лагерь с деревянными корпусами расположен на берегу реки Зеи. Нам удалось показать лучший результат на всех конкурсных этапах благодаря подготовке и слаженной работе команды, — рассказал руководитель «Сокола» Дмитрий Малхасян.

Заключительный этап военно-спортивной игры «Казачий сполох» пройдет в октябре этого года в ВДЦ «Смена» Анапы, сообщает пресс-служба областного центра внешкольной воспитательной работы.