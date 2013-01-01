Минуя сети

На Сахалине завершается специализированный промысел горбуши, на очереди – кета

Пессимистичный экватор

Путина на Сахалине подошла к экватору. Первый ее этап всегда связан со специализированным промыслом горбуши, составляющей большую часть летнего улова лососевых. И хотя официально вылов горбуши был открыт еще в июне, основные ее подходы к нашему острову начинаются обычно ко второй половине августа. И рыба так называемой поздней группировки к этому сроку появилась. Но явно не том количестве, которое прогнозировалось даже по пессимистическому варианту развития путины. Лососевая страда шла столь неутешительно, что в середине августа сахалинские промысловики даже переместились на третье место в дальневосточной путине, уступив место хабаровчанам. Такого снижения уловов не припомнят за последние годы и старожилы. Правда, через неделю островные рыбопромышленники вернули свои позиции, но случилось это опять же «по воле» горбуши. Ее подходы и к побережью Хабаровского края оказались весьма невысокими, из-за чего общий улов у наших соседей по Татарскому проливу прогнозируется втрое меньше, чем в прошлом году. В сложившейся ситуации областной комиссии по организации добычи анадромных видов рыб пришлось принимать решения, явно не обрадовавшие многих участников путины. Однако и деваться было некуда – требовалось пропустить на нерестилища хотя бы ту горбушу, которая все же добралась до Сахалина. Поэтому в заливе Терпения еще 12 августа ее промысел вообще закрыли, а на юго-востоке острова ввели пропускной режим. Последние меры, заметим, традиционно применяются именно в неудачную путину. В этом случае промысловики начинают на несколько дней зашивать ловушки морских неводов, одновременно запрещается вылов лососевых закидными неводами и ставными сетями. Задача понятна: пропустить горбушу в реки восточного побережья и залива Анива. Увы, решить ее не удалось – полноценного заполнения нерестилищ не произошло. Например, в такие крупнейшие реки как Лютога и Таранай зашло не более 1 процента от необходимого количества горбуши. Поштучно пришлось считать рыбу на Урюме, Тамбовке,Ульяновке и в других нерестовых водоемах юга острова. А специалисты Сахалинрыбвода уже заговорили о том, что и закладку икры горбуши на инкубацию в рыбоводных заводах нашего острова тоже вряд ли удастся провести в запланированных объемах. Пришлось «анадромной» комиссии принимать очередное жесткое решение: с 28 августа прекратить добычу горбуши на юго-востоке, на участке побережья от мыса Соймонова до мыса Сенявина. Таким образом из путины выбыли теперь еще Макаровский и большая часть Долинского районов. А вот промысловикам, выставившим невода южнее – на участке от мыса Сенявина до мыса Анива, – в связи с возросшими подходами горбуши, наоборот, разрешили вести лов по 31 августа. Как видим, на карте острова промысловые районы чередуются с выбывшими из путины, и в целом картина выглядит довольно пестрой. Однако, если учесть, что на северо-востоке острова промысел горбуши завершили еще раньше, а на юго-западе и в заливе Анива его нынешним летом и вовсе не открывали, то становится очевидным – первый этап лососевой страды на Сахалине приблизился к завершению.

Опять прогнозы

Предварительные итоги горбушовой страды совсем не радуют. Достаточно заметить, что в самой уловистой, Восточно-Сахалинской подзоне, где планировалось добыть 20 тысяч тонн этой рыбы, взяли ее лишь чуть больше 8,2 тысячи тонн. Уточним: это всего 41,4 процента от ожидаемого. Сразу возникает вопрос: куда опять подевались прогнозировавшиеся у Сахалина скопления горбуши? Объяснения специалистов СахНИРО многих наших рыбопромышленников не убедили, да и не о том теперь речь. Для всех очевидно главное – ситуация кардинальным образом уже не изменится. Даже если оценивать путину в масштабах всего островного региона, то общий улов по области составил всего 16,5 тысяч тонн – это чуть выше половины запланированного объема. А если сравнивать с «контрольным» 2015 годом, то нынешний результат оказался ниже более чем на 60 процентов. По сути, прогноз на путину-2017 сбылся лишь на Северных Курилах, чьи рыбаки подняли из неводов даже на треть больше, чем ожидали – 1 тысячу тонн горбуши. Да еще могут порадовать промысловики северо-западного Сахалина, где улов тоже заметно опережает прогнозную величину и приближается к отметке в 2 тысячи тонн. Кстати, хотя там промысел горбуши еще продолжается, но и он в последнее время пошел на спад. Нотку оптимизма добавляет в общую картину Итуруп, где появились действительно большие скопления горбуши. По наблюдениям специалистов, в местные реки Курилка и Куйбышевка за час проходит 1,2- 1,5 тысячи штук лососевых. Нерестилища в них заполнены уже на 70 процентов, из-за чего возникли обоснованные опасения о возможных заморах рыбы. Чтобы избежать подобных ЧП, «анадромная» комиссия разрешила вылавливать с помощью установленных здесь РУЗов явно излишних производителей. Остальные рыбоучетные заграждения на этом острове пока используются лишь для подсчета заходящей на нерест горбуши. Заметим: именно рыбаки Южно-Курильской промысловой зоны и способны подправить неутешительные итоги первого этапа путины. Основные надежды здесь связаны с Итурупом, рыбопромышленникам которого недавно даже увеличили на 7,2 тысячи тонн ресурсы для добычи горбуши. Однако и в том случае, если они возьмут дополнительный улов, выйти на показатели хотя бы пессимистического прогноза все равно не получится. По приблизительным подсчетам область может недосчитаться осенью около 5-7 тысяч тонн ожидавшейся в этом году горбуши. Совсем недавно самой провальной на Сахалине считалась путина-2015, но прошел всего год – и вот установлен еще более печальный рекорд. Из случившегося надо делать какие-то выводы, искать приемлемый выход. Это понимают и власти, и рыбаки, и ученые. Как сообщил на последнем заседании «анадромной» комиссии зампред областного правительства Анатолий Макоедов, в конце октября планируется провести на базе СахНИРО конференцию, чтобы оценить перспективы наших лососевых промыслов на ближайшие 10-15 лет. Ожидается, что чуть позже итоги путины обсудят на Сахалинском рыбохозяйственном совете, поскольку, из-за продолжающегося падения запасов горбуши, надо понять, к каким изменениям предстоит готовиться в скором времени на прибрежном промысле и в береговой рыбопереработке.

Курсом на кету

Второй этап путины начался буквально на днях и связан он со специализированным промыслом кеты. Напомним, что на Северных Курилах ее добыча уже завершена, да и на Сахалине эта рыба появилась в неводах рыбаков северо-запада еще в июле. Однако в целом ранняя кета «погоды не делает». При прогнозе на текуший год в 31,9 тысяч тонн ее добыли пока немногим более 3,4 тысячи тонн. Основной промысел этого вида лососевых на Сахалине наберет обороты в сентябре, когда в него включатся десятки рыбопромышленных компаний. Сценарий этого этапа путины заметно отличается от первого. Как известно, горбушу добывают во всех зонах, где ее промысел открыт согласно прогнозу СахНИРО. А вот кета у нас – в основном искусственного происхождения. Поэтому и добывать ее осенью будут лишь те рыбопромышленники, чьи участки находятся поблизости от лососевых рыбоводных заводов. Проще говоря, число участников путины теперь заметно сократится. Другое отличие – если на северо-востоке острова кетовая путина продлится месяц, то на западном и южном побережье ее планируют завершить в октябре. А позже всех второй этап страды закрывают рыбаки Южно-Курильской промысловой зоны, обычно снимающие невода уже в ноябре. Кстати, очередной этап путины примечателен еще и тем, что в нем примут участие районы, где летом невода вообще не выставляли из-за запрета на добычу горбуши. Промысловые участки новых участников лососевой страды расположены на юго-западном побережье острова и в заливе Анива. Каков в итоге будет их улов – предугадать трудно, однако экономика местных районов наверняка оживится. Будем надеяться, осенью к лучшему изменятся и общие результаты путины-2017 в островном регионе.