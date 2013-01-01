На три дня закроют еще две улицы Южно-Сахалинска

С вечера 28 по 31 августа в Южно-Сахалинске будет ограничено движение на ул. Больничной от ул. Комсомольской до проспекта Мира (87 метров).

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на это время строительная организация займется присоединением строящегося здания областного реабилитационного центра для инвалидов к ливневой канализации. Сквозной проезд перекрываться не будет.

Кроме того, с 29 по 31 августа перекроют ул. Поповича от проспекта Мира до ул. Ленина. Со вторника по четверг здесь пройдет укладка верхнего слоя асфальта. Закрывать и открывать дорогу будут поэтапно: сначала от проспекта Мира до ул. Чехова, затем до ул. Амурской и на последнем этапе — до ул. Ленина.

Администрация города просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут, информирует пресс-служба мэрии.