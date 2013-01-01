Акция «Дальневосточная Победа» стартовала в Южно-Сахалинске

В преддверии 2 сентября в Южно-Сахалинске проходит акция «Дальневосточная Победа».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в ее рамках волонтеры раздают горожанам ленточки и информационные листовки, в которых рассказывается о ее истории. Сегодня их распространяли в нескольких оживленных местах города: на площади перед Чехов-центром, у главпочтамта и областной универсальной научной библиотеки. За полчаса буквально разлетелись несколько сотен ленточек.

Как отмечают организаторы, подобные акции всегда пользуются большой популярностью у жителей. Многие горожане стараются взять ленточку не только себе, но и свои близким. А некоторые издалека замечают волонтеров и сами просят ленточку.

Акция продолжится 30 августа, а 2 сентября все желающие смогут получить ленточку на торжественных мероприятиях на площади Победы. Всего организаторы планируют раздать 3 тыс. ленточек «Дальневосточная Победа», сообщили в городском центре молодежных инициатив.