Следком выясняет причины гибели 16-летнего сахалинца

27 августа на берегу моря у сахалинского села Яблочного обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сообщение о трагедии поступило в следком в этот же день в 17:00. Во время осмотра места происшествия было установлено, что юный житель Холмска вместе со своими друзьями находился на пляже в Яблочном. Подростки купались в Татарском проливе, когда волна стала их оттаскивать от берега, один из подростков самостоятельно выбраться на берег не смог. Спустя непродолжительное время мальчика удалось вытащить из воды. Прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи спасти ребенка не удалось.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.