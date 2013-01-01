Конференция педагогов начала работу на Сахалине

Традиционная августовская конференция в этом году посвящена 70-летию Сахалинской области.

Мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона. В этом году в ней приняли участие заместитель директора департамента министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова и управляющий директор Академии просвещения Татьяна Суханова.

Открыл педагогические чтения губернатор области Олег Кожемяко. В приветственном слове он отметил, что за последние два года в региональной сфере образования произошёл существенный прорыв. Принята программа по строительству школ, что позволит уйти от второй учебной смены. Планируется возвести 15 образовательных учреждений, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья: в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Макарове, Смирных, Ногликах, а также в селах Тунгор и Кировское. Почти все образовательные учреждения оснащены современным оборудованием. Для учреждений профессионального образования приобретено несколько единиц новой техники (тракторы, автомобили, погрузчики, краны). Закуплено 19 автобусов для перевозки учеников. Все школы области на 100% обеспечены учебниками.

- Я искренне рад встрече с вами - работниками педагогической отрасли. Мы все понимаем важность этой профессии. От качества преподавания зависит, какие знания получат молодые сахалинцы и курильчане, насколько они окажутся готовы к реалиям современной жизни, как встроятся в те процессы, которые происходят сегодня в экономике и социальной сфере региона. Рассчитываю, что ваш профессионализм, энергия и преданность делу позволят выполнить все поставленные задачи. Искренне желаю вам успешного учебного года, новых открытий и любви учеников! - приветствовал педагогов губернатор. Как отметила одна из участниц педагогического совещания, учитель истории и естествознания лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак, подобные мероприятия позволяют молодым преподавателям не только получить новые знания, но и обрести уверенность в своих силах. - Это уникальная возможность сплотиться всему педагогическому сообществу, это бесценный обмен опытом, методиками, приемами преподавания. Здесь мы учимся, повышаем свою квалификацию и заряжаемся энергией на весь предстоящий учебный год, - поделилась Татьяна Пак. Нескольким преподавателям на форуме были вручены благодарственные письма губернатора области и почётные грамоты регионального правительства, федеральные ведомственные награды. Прозвучали также тёплые слова в адрес молодых педагогов, которым 1 сентября только предстоит начать профессиональную деятельность. - Для привлечения молодых специалистов в области действует ряд мер поддержки. Это единовременное денежное пособие при устройстве на работу, надбавка к заработной плате, возможность получения арендного жилья, - подчеркнула министр образования области Наталья Мурашова. В течение двух дней сахалинские педагоги будут делиться опытом, обсудят вопросы повышения качества обучения и воспитания, а также пути совершенствования учительского мастерства в островном регионе. Итоговым документом мероприятия станет резолюция, в которой будут отражены приоритетные задачи по реализации региональной образовательной политики в новом учебном году, сообщает пресс-служба главы региона.