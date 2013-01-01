Тревожные выходные
Минувшие выходные на Сахалине выдались трагичными. В авариях погибли несколько человек, купаясь в Холмском районе утонул подросток.
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Минувшие выходные на Сахалине выдались трагичными. В авариях погибли несколько человек, купаясь в Холмском районе утонул подросток.
На Сахалине в рамках круглого стола обсудили общественный контроль над выборами
Если от яблочников выдвигаются не совсем грамотные кандидаты на начальном уровне, какой уровень работы ждать от них дальше. Это постоянные ошибки и в итоге фина...
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Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев
А как вы, Пётр, планируете закрыть летний сезон?
Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев
Верите ли вы в фатум, Петр Петрович? Кто-то накосорезил с орфографией в книге судеб, а человек прокашляться не может в неосознанке что за напасть?!
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