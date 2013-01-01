На Сахалине задержали браконьеров с 3 тоннами лососевых

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали на побережье Охотского моря в 10 км севернее мыса Острый Долинского района при погрузке в транспортные средства троих граждан РФ.

На месте задержания обнаружены и изъяты грузовой и легковой автомобили (ГАЗ-66 и УАЗ-3151), резиновая лодка, рыбацкие костюмы, бредень, рыба лососевых пород общим весом около 3 тонн.