«Бумеранг» вернулся из экспедиции на Курилы

Клуб «Бумеранг» завершил курильскую экспедицию, она длилась 24 дня.

Основная цель экспедиции была связана с событиями 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли пятеро пограничников, на поиски которых отправились сахалинские спасатели. В 1997 году более трех месяцев они искали пропавший пограничный отряд, изучив каждый метр Симушира. Руководил спасательными работами В. А. Поляков, в честь которого назван Сахалинский поисково-спасательный отряд. В ходе поиска выяснилось, что все пограничники мертвы, причиной стало безответственное отношение к вопросам безопасности.

Кстати Осенью в клубе «Бумеранг» начинается набор детей и молодежи на занятия по туризму, экологическому просвещению и помощи морским млекопитающим. Все желающие могут записаться по телефону 28-79-70

Вторая цель экспедиции – познавательная: изучение центральных Курильских островов и наблюдение за морскими млекопитающими. На островах Уруп и Симушир японцы активно строили военные объекты, развивался китобойный промысел. В советское время на этих островах также было много военных. Остатки военных городков разрушаются под воздействием суровой курильской погоды. Целый военный городок в бухте Броутона брошен и представляет сейчас жалкое зрелище бесхозяйственности. На севере острова Уруп до сих пор находятся японский аэродром, остатки самолетов и техники, нередко встречаются хорошо сохранившиеся топливные бочки вермахта времен 1941-1944 годов. В ходе экспедиции найдено множество дотов (долговременная огневая точка) периода Второй мировой войны.

Общая протяженность морского пути составила около 2000 км. Старт и финиш экспедиции был в селе Охотском Корсаковского района. Плыли на парусном катамаране, готовом к таким переходам. Во время экспедиции участники совершили восхождение на вулкан Прево (по данным «Бумеранга», туда ни разу не поднимался человек). На всем протяжении маршрута катамаран сопровождали морские млекопитающие. Постоянно встречались большие скопления косаток, дельфинов, китов и ластоногих. Запомнились пять семей косаток, встретившихся одновременно возле острова Кетой, и три кашалота в проливе Фриза. Все морские млекопитающие спокойно относились к парусному катамарану и не боялись его.

- Несмотря на то, что прямых угроз морским млекопитающим сейчас нет, а китобойный промысел в России запрещен, особое беспокойство вызывают большие топливные емкости, брошенные военными. Они сгнили, а остатки топлива текут в море, - отмечают путешественники. Участники экспедиции познакомились с работой золотодобывающей компании «Курилгео» и убедились в экологической безопасности производства. Экспедицию организовали клуб «Бумеранг», Сахалинский поисково-спасательный отряд им В. А. Полякова МЧС РФ, региональное отделение Русского географического общества при поддержке организаций «Курилгео», «Экоспас», Центра молодежных инициатив, ЗАО «Петросах» и ООО «Айленд ФМ».