Авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Саппоро

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро.

Рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, средам, четвергам и субботам. Они выполняются на воздушном судне Q400.

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.