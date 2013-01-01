Авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Саппоро
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно-Сахалинска в японский город Саппоро.
Рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, средам, четвергам и субботам. Они выполняются на воздушном судне Q400.
Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
АО «Авиакомпания «Аврора» создана руководством ПАО «Аэрофлот» в 2013 году по поручению правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний «Аэрофлот». В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. «Аврора» обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания «Аврора» — победитель престижной премии «Крылья России–2016» в номинации «Авиаперевозки на региональных маршрутах».
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