Сахалинские села Новотроицкое и Успенское отметили день рождения

Села Новотроицкое и Успенское Анивского района отпраздновали день рождения.

Новотроицкое отметило 112-ю годовщину со дня основания, сегодня здесь 1050 жителей. За последние три года село значительно выросло за счет строительства нового микрорайона.

В день рождения села молодежь получила подарок – возле детского сада и спортивной площадки возведен гимнастический комплекс для занятий воркаутом. Появился он благодаря инициативе местных жителей, озвученной на встрече с главой округа Александром Ивашовым весной этого года.

Праздник начался на летней сцене с концертной программы. По традиции ведущие поздравляли юбиляров. В этом году 80 лет исполнилось Нине Рамзиной, Нине Поповой, Людмиле Калининой, Раисе Титовой. Отметили и семью Алексея и Надежды Калининых, проживших в браке 45 лет. Село Успенское отметило 122 года со дня основания. В 1986 году здесь насчитывалось 34 хозяйства, 47 построек, 60 жителей. Сегодня здесь проживают около 500 человек. Ко дню рождения в Успенском установлен новый детский игровой комплекс перед сельским клубом. Детвора оценила такой подарок – теперь это самое многолюдное и популярное место в селе. Успеновцы задолго начали готовиться к празднованию – в селе прошли конкурсы на лучший двор, лучшее блюдо, лучший букет, лучший рисунок. Победители получили благодарственные письма на праздничном концерте. Самодеятельные артисты исполнили для жителей села песни и танцы. Чествовали старейшин: Зинаиде Гуц в этом году исполнилось 94 года, Татьяне Шульгиной – 85 лет, участнику трудового фронта Михаилу Халявину – 85, а Александру Роженцеву - 80 лет.

Главные события в селе отмечают торжественно. В этом году здесь появились пять детей – три мальчика и две девочки. Пополнение произошло в семьях Младовых, Евсеевых, Жмуровых и Ковалюк, Харисовых, Базарбаевых. В первый класс в этом году идут шесть ребят: Софья Левкина, Максим Цебизов, Андрей Петренко, Алексей и Руслан Бут, Вероника Буртылева. 45 лет совместной жизни отметили сразу две семьи: Борис и Надежда Кошевко и Михаил и Лидия Новожиловы. Завершились празднования вечерними игровыми программами и ретро-дискотекой.