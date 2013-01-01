Сахалинец совратил 13-летнюю девочку

23-летний сахалинец стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», житель Шахтерска обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, с 10 на 11 августа этого года молодой человек привел к себе домой 13-летнюю девочку. Для удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении несовершеннолетней гостьи развратные действия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, информирует региональное следственное управление СК РФ.