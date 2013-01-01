На сахалинского экстремиста завели уголовное дело

Следственный отдел по Александровску-Сахалинскому возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», фигуранту инкриминируется возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, в 2017 году молодой человек разместил на своей персональной странице в Интернете видеоролик, содержащий враждебное отношение к группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Благодаря Всемирной паутине материал стал доступен для обозрения неограниченного круга лиц.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, информирует региональное следственное управление СК РФ.