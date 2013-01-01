Южно-Сахалинск готовится к параду в честь окончания Второй мировой войны
Очередная репетиция парада в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов прошла в Южно-Сахалинске 29 августа.
Пасмурным вечером на площади Победы выстроились солдаты и офицеры 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, УФСИН и других подразделений.
Перед коробками прошла знамённая группа со штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружён 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.
Затем под звуки оркестра военнослужащие прошагали торжественным маршем. За ними проследовала боевая техника.
За репетицией наблюдали десятки горожан. Многие пришли посмотреть на своих детей, которые выйдут на парад в составе всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Для некоторых юнармейцев это будет первый опыт участия в таком масштабном мероприятии.
- Дети очень волнуются. Особенно те, кто марширует по площади в первый раз, - отметил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Дмитрий Минязев. – Многие наши воспитанники уже участвовали в параде 9 Мая, поэтому шагают увереннее. Мы регулярно занимаемся строевой со всеми ребятами, чтобы выступить достойно.
Минязев добавил, что, помимо подготовки к торжественному маршу, дети участвуют в третьих юнармейских сборах, которые сейчас проходят на базе мобилизационного центра 68-го армейского корпуса. Для участия в параде юноши и девушки прошли сложный отбор. Из 150 человек отобрали 40 кадетов, десять курсантов взяли в резерв. В строй вошли ребята из разных районов Сахалинской области - Охинского, Холмского, Корсаковского, Невельского, Южно-Сахалинска и других.
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