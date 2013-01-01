Южно-Сахалинск готовится к параду в честь окончания Второй мировой войны

Очередная репетиция парада в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов прошла в Южно-Сахалинске 29 августа.

Пасмурным вечером на площади Победы выстроились солдаты и офицеры 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, УФСИН и других подразделений.

Перед коробками прошла знамённая группа со штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружён 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.

Затем под звуки оркестра военнослужащие прошагали торжественным маршем. За ними проследовала боевая техника.