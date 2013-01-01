В хоккейной команде «Сахалин» будут играть 16 новичков

Болельщиков и журналистов 28 августа познакомили с новичками хоккейной команды «Сахалин». Это два голкипера, пять защитников и девять нападающих.

В числе игроков, кому вручали клубные джерси, и спортсмены, которые защищали цвета островного клуба в прошлые годы – Михаил Курвяков, Федор Храпак, Кирилл Громов, Артем Сенатор, Александр Калинин. Для остальных Азиатская хоккейная лига станет новым витком развития карьеры. Разве что форвард Сергей Чубыкин уже имел опыт игры в АХЛ в составе ХК «Голден Амур».

Без представления не осталась и четверка сахалинцев. Ребята проходили сборы вместе с командой и до сих пор участвуют в тренировочном процессе. Как сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин», возможно, они получат шанс в будущем сезоне.

После дежурной фотосессии игроков с клубными майками в компании генерального директора Алексея Ана и главного тренера Михаила Комарова встреча плавно перетекла в пресс-конференцию.

Представителей СМИ и фанатов интересовали разные темы: от пройденной предсезонной подготовки и изменения регламента АХЛ до выбора капитана команды. Не обошли стороной и переход экс-капитана островитян Руслана Берникова в корейскую «Халлу». - Однозначно не скажешь, победа это или поражение. Я просто пожелаю успехов Руслану в его хоккейной карьере. И посмотрим, кто сильнее, - отметил главный тренер команды Михаил Ко-маров. Увидеть, кто сильнее, сахалинцы смогут уже совсем скоро. 3 и 4 сентября Южно-Сахалинск примет первые игры нового сезона Азиатской хоккейной лиги. Во Дворце спорта «Кристалл» островитяне встретятся с ХК «Анян Халла». - У нас боевая команда, и она стремится завоевать кубок. Мы уже добились третьего места, завоевали два серебра, на очереди золотые медали, - подытожил Алексей Ан.