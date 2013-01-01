После Сахалина спектакль Гришковца «+1» не увидит никто

Актер Евгений Гришковец завершает показ своего моноспектакля «+1». Об этом он сообщил на Сахалинском международном кинофестивале «Край света».

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» одна из зрительниц, на ночном показе 28 августа Гришковец объявил, что популярную постановку больше не увидит никто.

- Этот спектакль был рожден на западном краю России, в Калининграде, в 2009 году. И здесь, на востоке страны, я сыграл ее в последний раз, - рассказал актер. И добавил, что повторит ее только для друзей.

Он уточнил, что обычно не принимает участие в ночных спектаклях, но для Сахалина было сделано исключение. Гришковец вышел на сцену в 23:55. Несмотря на позднее время, зал Чехов-центра был полон. По окончании спектакля режиссер и единственный актер «+1» подарил одному из сахалинских зрителей сувенир из реквизита спектакля.

Напомним, спектакль «+1» - это рассказ о человеке, осознавшем, что он - всего лишь «плюс один» в этом мире. Есть ещё восемь миллиардов, и он - только маленькая крупица, незначительный миллиграмм, но в то же время особенный, отличный от всех остальных. Спектакль Евгения Гришковца описывает отношения человека с окружающим миром.

Российский драматург, театральный режиссер, актер, музыкант, писатель уже второй раз принимает участие в Сахалинском международном кинофестивале «Край света», пять лет назад он был членом жюри.

30 августа в 16:45 в одном из шатров Гришковец проведет мастер-класс «Как рассказать историю?» и поведает, как сделать произведение искусства любого жанра из собственной биографии.