Сахалин удалили с сервиса «Яндекс.Карты»

Сервис «Яндекс.Карты» не отображает остров Сахалин, сообщает РИА «Новости».

Причина сбоя пока неясна. Вместе с тем он совпал с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.

Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), но пропадает при увеличении (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км). При дальнейшем приближении карты он снова появляется.

Кстати, сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.

Ошибка (баг) наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Проблему с отображением острова заметили около 02:00 по московскому времени - в ночь на 29 августа. Через полтора часа она по-прежнему присутствовала.

Комментарием «Яндекса» РИА «Новости» пока не располагает.