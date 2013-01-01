31 августа закончится промысел горбуши на крайнем юго-востоке Сахалина

На четыре дня продлен промысел горбуши на участке от мыса Сенявина до мыса Анива на юго-востоке Сахалина. Такое решение приняла на днях областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб, учтя возросшие подходы лососевых в этом районе.

Одновременно она отменила режим проходных дней, введенный ранее для более протяженного участка побережья – от мыса Свободного до мыса Анива.

Как сообщалось ранее, 28 августа специализированный вылов горбуши был полностью закрыт на участке от мыса Соймонова до мыса Сенявина. Таким образом, из первого этапа путины выбыли промысловики Макаровского и большей части Долинского района. С начала нынешней страды общий улов рыбаков этих двух муниципальных образований превысил 1,6 тысячи тонн горбуши.

В целом по области за путину добыли уже 18,5 тысячи тонн горбуши. Общий результат островных промысловиков сегодня превышает 57,5 процента от запланированного ранее объема этого вида лососевых.