Сахалинец привез серебро первенства мира по тхэквондо

Георгий Боровиков из Южно-Сахалинска завоевал серебряную медаль первенства мира по тхэквондо WTF.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», турнир среди кадетов состоялся в египетском городе Шармль-эль-Шейх. Мастерство продемонстрировали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет.

В составе сборной команды России воспитанник отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской борьбе Георгий Боровиков выступал в весовой категории свыше 65 кг. В первом поединке сахалинец нанес поражение спортсмену из Мексики. Победа придала сил нашему тхэквондисту, и он уверенно преодолел все отборочные этапы. Его серия побед была прервана лишь в финале в поединке с представителем Республики Кореи. В итоге Георгий Боровиков стал обладателем серебряной медали.

Напомним, что право выступить на первенстве мира сахалинский тхэквондист завоевал в начале июля, победив на первенстве России среди кадетов в Белгороде.