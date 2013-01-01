Пьяная сахалинка тяжело ранила экс-бойфренда

45-летняя сахалинка тяжело ранила бывшего сожителя.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», о происшествии в полицию сообщили сотрудники приемного покоя Холмской ЦРБ. В медучреждение был доставлен 48-летний местный житель с проникающим ранением грудной полости.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и задержали причастную к преступлению экс-подругу жертвы.

Установлено, что за несколько часов до происшествия бывшая пара вместе выпивала. После солидной дозы выпитого собутыльники поссорились. Конфликт завершился поножовщиной, после которой мужчина и попал в больницу.

В настоящий момент женщина дала признательные показания и раскаялась в совершенном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.