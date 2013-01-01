К строительству первого двора-сквера приступили в Южно-Сахалинске

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», во время выездного совещания в микрорайоне №9 представители управления капитального строительства и компании-подрядчика обсудили детали реализации проекта.

Напомним, решение о возведении на месте бывшего долгостроя между домами №17а на ул. Емельянова и №278а на ул. Комсомольской многофункциональной зоны отдыха принято нынешней весной совместно с жителями ближайших пятиэтажек. Так появился проект первого не только в Южно-Сахалинске, но и во всем островном регионе двора-сквера со всей необходимой для отдыха инфраструктурой: прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, озеленением. Тогда же горожане высказали желание обновить и свои дворовые территории. Администрация прислушалась к предложениям и внесла в план благоустройства адреса на ул. Комсомольской (№276, 276а, 278, 278а) и ул. Емельянова (№15а, 17 и 17а).

С учетом доработки проекта, его согласования с жителями и проведения конкурсных процедур на определение подрядчиков работы начались во второй половине августа. Ориентировочный срок окончания работ – 1 ноября. Компании «Технострой-Гарант» и «Юг» готовы своевременно выполнить условия контрактов.

Однако есть и небольшие трудности. Так, компания «Юг», проводящая работы на площадке будущего сквера, не может развернуться в полную силу: в связи с начавшимся капремонтом соседних дворовых территорий жители домов переместили свои автомобили на строительную площадку. У второго подрядчика вскоре тоже возможна заминка: жильцы до сих пор не могут прийти к единому мнению в вопросе озеленения. Часть людей выступает за ликвидацию старых и ненужных деревьев и обустройство во дворах дополнительных парковочных мест, остальные просят оставить все в прежнем состоянии.

- Несмотря на то, что проект согласован с жителями и уже начались работы, у людей появляются новые идеи. Администрация их внимательно выслушивает и, если считает эти предложения рациональными, идет навстречу населению и воплощает их в жизнь, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Для освобождения стройплощадки от транспортных средств решено провести переговоры с руководством ТЦ «Панорама» о предоставлении мест на их парковке. Пока же администрация областного центра призывает жителей указанных домов освободить стройплощадку от личного транспорта. Что касается деревьев, то на днях члены комиссии обследуют тополя, и по результатам этой проверки будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

Жители едины в одном – готовности терпеть возникшие во время строительства неудобства, сообщает пресс-служба мэрии.

- Конечно, мы потерпим, ведь чуть позже рядом с нашими домами станет красиво. И ремонт дворов, и строительство сквера ведется на благо жителей, - поделилась Елена Терещенко. - Я не знаю ни одного соседа, кто бы высказался против сквера. Уверена, что он станет любимым местом отдыха не только для нас, но и для жителей соседних микрорайонов.