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Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13:13 / Общество / взятка / суд   1  

Свидетели по делу Хорошавина рассказали о строительстве дорог и ледового дворца

В городском суде Южно-Сахалинска 29 августа продолжился допрос свидетелей со стороны защиты по делу экс-губернатора островного региона Александра Хорошавина и членов его команды Сергея Карепкина, Андрея Икрамова и Николая Борисова.

Традиционно заседание началось с изучения справок, жалоб Хорошавина на плохое самочувствие, ходатайства его адвоката Ольги Артюховой о необходимости отложить по этой причине процесс и столь же традиционного отклонения судом этого ходатайства.

Сюжет


Дело Хорошавина

В зал была вызвана начальник финансового отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Любовь Кублова. В интересующий суд период - 2011–2014 годы - она работала специалистом в этом отделе. Министерство было главным распорядителем бюджетных средств, собственно, с этими средствами, точнее, их документальным оформлением, проводкой и отчетностью – словом, со всем тем, что требовал Бюджетный кодекс, и работала свидетель.

Допрос касался эпизода строительства дороги на севере острова за счет средств компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Напомним, руководитель компании «Труд-Сахалин» сообщил следствию, что передавал руководителю секретариата губернатора Вячеславу Горбачеву взятки для Хорошавина за полученный контракт на строительство одного из участков автомагистрали.

Допрос был достаточно краток.

Суть ответов сводилась к тому, что в 2012 году было заключено соглашение, согласно которому компания-оператор проекта «Сахалин-1» в счет возмещения ущерба дорогам области добровольно перечислила в бюджет области: в 2012 году - 455,5 млн рублей, в 2013 году – 900,8 млн рублей, в 2014-м – 1,057 млрд рублей. В дальнейшем они распределялись согласно бюджетной росписи на установленные цели. Выделенные лимиты были освоены, участки дорог построены, никаких претензий со стороны регулярно проверявшей министерство контрольно-счетной палаты не было. Не было их и со стороны следственного комитета, куда были переданы затребованные документы.

Что же касается того, мог ли губернатор личным распоряжением приостановить финансирование (обвинение предполагает, что именно под этой угрозой вымогались взятки), то Кублова ответила кратко: в рамках действующего законодательства – нет. Приостановка финансирования была возможна в случае выявленных у подрядчика нарушений, но их не оказалось.

Следующим в зал суда был приглашен заместитель главы администрации Корсаковского городского округа Денис Браташ, который с 2011 по 2015 год работал начальником управления капитального строительства администрации Сахалинской области.

Он столь же коротко рассказал о строительстве Ледового дворца «Кристалл».

По словам Артюховой, руководитель компании «Сфера», строившей «Кристалл», Андрей Залпин показал, что УКС необоснованно придирался к строителям, не принимал работы, не подписывал формы КС2 и КС3, то есть задерживал финансирование (что, очевидно, и послужило поводом для взяток).

Браташ подтвердил, что конфликты такого рода действительно были, один дошел даже до суда, но все это происходило в соответствии с обязанностью управления капитального строительства контролировать качество работ и требовать от подрядчиков устранения выявленных нарушений. Никаких необоснованных задержек не было. Никаких официальных указаний сверху к нему не поступало, ни с какими неофициальными предложениями Андрей Икрамов к нему не обращался.

Допрос был закончен. Хорошавин в конце напомнил, что при первоначальной стоимости контракта в 2,1 млрд рублей ледовый дворец обошелся областному бюджету в 1,839 млрд рублей, то есть удалось даже сэкономить.

После обеда судебное заседание продолжится.

Теги  Взятка Коррупция Суд
Автор текста: Вадим Горбунов

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Хорошавин Александр ВадимовичКарепкин Сергей ПетровичБорисов Николай Иванович

Комментарии


Этот сарай слепленный наспех назвать дворцом язык не поворачивается. Кто строил, все знают. Каков итог? Крыша потекла через пару лет после сдачи объекта, а подрядчик всех послал с ремонтом. В итоге позорище - тент под крышей. Вспоминайте прошедшую зиму.
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