«Спасскую башню на Сахалине» украсит оркестр из Монголии

Военный оркестр из Монголии примет участие в IV Сахалинском международном фестивале «Спасская башня на Сахалине».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», еще один участник определился в последний момент. В островной регион, к радости зрителей, приедет образцово-показательный оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Монголии. Руководит им заслуженный деятель искусств Монголии полковник Чойжилжав Гансух.

Этот коллектив участвовал в III фестивале «Спасская башня на Сахалине» два года назад. Оркестранты из Монголии запомнились и полюбились сахалинской публике своим национальным колоритом, интересной и самобытной манерой выступлений, а также высоким исполнительским мастерством.

Планировал выступить перед зрителями на нынешнем фестивале и оркестр Тихоокеанского флота РФ из Владивостока – участник второй «Спасской башни на Сахалине». Однако военная служба полна внезапных изменений в первоначальных планах, из-за которых музыкальный коллектив не сможет побывать на острове в этом году. Надеемся увидеть и услышать оркестр Тихоокеанского флота на следующем фестивале!

Напомним, что фестиваль «Спасская башня на Сахалине» пройдет в нашей области с 7 по 10 сентября и охватит девять районов. Выступления военных оркестров состоятся в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Долинске, Холмске, Невельске, Поронайске, Томари и Смирных, сообщает пресс-служба областной филармонии.