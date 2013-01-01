Россельхозбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

28 августа председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве.

По информации пресс-службы компании, документ станет началом долговременного взаимодействия двух организаций в рамках банковского обслуживания «Роскосмоса» и предприятий госкорпорации.

Стороны договорились о применении комплексного банковского обслуживания, в том числе о финансировании проектов Госкорпорации и её организаций и инвестиционных программ, а также о совершенствовании системы международных и внутренних расчетов, о внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами и оказании консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах, о привлечении Россельхозбанка в качестве кредитной организации для обслуживания текущей деятельности и для исполнения государственного оборонного заказа и экспортных контрактов.

Партнеры выразили готовность реализовывать совместные проекты, направленные на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса.