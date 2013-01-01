У сахалинского пенсионера с карты украли 80 тыс. рублей

61-летний южносахалинец в минувшее воскресенье остался без банковской карты, а впоследствии с нее сняли более 80 тыс. рублей.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», заявление от жертвы в полицию поступило на следующий день.

Сотрудники угрозыска установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 33-летний житель областного центра. Он знал пенсионера, а также пароль от его банковской карты. Пин-код карты молодой мужчина подсмотрел, когда ее владелец делал покупки в магазине. В подходящий момент он похитил карточку и в ближайшем банкомате обналичил крупную сумму.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту инкриминируется кража.

Полиции известно о трех подобных преступлениях, в совершении которых подозревается южносахалинец. Во всех случаях жертвами становились собутыльники фигуранта. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.