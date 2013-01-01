Крушение над Красной

Сахалинские поисковики установили памятную табличку на горе Красной

Фрагменты самолета

Чтобы добраться до места крушения военного самолета МиГ-17 на горе Красной, нужно провести где-то час в пути. Последние 400 метров – хороший подъем в сопку. В субботний день собираемся туда с активистами сахалинского отделения «Поискового движения России» и родными погибшего в авиакатастрофе летчика – старшего лейтенанта Александра Зиновьева. Его дочь Татьяна Федотова, внук и правнук приехали из Корсакова. Самолет, найденный на плече горы Красной, разбился 21 мая 1954 года в результате столкновения в воздухе с другим самолетом такой же модели. В авиакатастрофе погибли два пилота – старший лейтенант Александр Зиновьев и капитан Вениамин Суханов. Второй самолет упал в районе горы Майорской.

Погибших летчиков нашли и похоронили в Корсакове. К разбившимся самолетам изредка добирались туристы. – Я с детства знал, что в районе горы Красной лежат фрагменты самолета, – рассказывает участник сахалинского отделения «Поискового движения России» Алексей Охрименко. – В 2009 году мы пошли на поиски самолета с братом. И я написал об этом походе на форуме. На меня тогда вышел внук летчика Александра Зиновьева Александр. Сначала родные старшего лейтенанта думали, что Зиновьев погиб на горе Московской (там тоже лежит разбитый самолет), однако по запросу, сделанному Татьяной Федотовой, выяснилось, что ее отец летел на самолете, разбившемся на Красной.

Сохраняя память

В эту субботу на месте крушения МиГа появилась памятная табличка. Сахалинские поисковики установили ее в рамках грантового проекта «Вечный полет» по увековечению памяти летных экипажей, погибших в Сахалинской области. Как сообщил руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура, это уже вторая установленная поисковиками табличка на месте катастрофы военного самолета. Первая летом этого года появилась на острове Шумшу.