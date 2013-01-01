Пора торговать
Мы продолжаем знакомить читателей с публикациями нашей газеты четвертьвековой давности. Проект посвящен 25-летию издательского дома «Губернские ведомости» и 70-летию Сахалинской области
Горы капусты
«Предстоит вторая реорганизация» – предупреждает губернатор Валентин Федоров в своем «Слове».
Что такое? А разве первой было мало? В чем смысл второй?
Тем более что «как бы то ни было, самое трудное мы уже преодолели. В мероприятиях, которые проводятся в других областях, я узнаю наши первые шаги год-полтора назад. Мы этот участок пути уже прошли, хотя население, может быть, еще не в полной мере осознает то, что нами уже сделано.
В чем наше главное достижение? В том, что мы сумели добиться самообеспечения Сахалина при рухнувшей государственной системе госпоставок. Раньше товары сюда завозили с материка и не считали, сколько это стоит. По приказу. А сейчас не везут, а если и везут, то самый минимум. Продуктов, например, в этом году по госпоставкам мы получили не более 25 процентов по сравнению с прошлым годом. А по некоторым группам товаров и того меньше: масла – 10 процентов, сахара – 8,2 процента.
Кто восполняет эти пробелы? Частные фирмы. Наше положение было бы ужасным, если бы мы вовремя не создали эти фирмы – производственные, торговые, посреднические – и не успели бы перехватить поток грузов из государственных рук в частные и удержаться в седле. Этим мы обеспечили в большей или меньшей мере жизнеспособность нашей области. Дальше нам будет легче».
Ну и к чему тогда новая реорганизация?
И, тем не менее, «предстоит вторая реорганизация торговли. Это не мой личный каприз, не причуда. Это важный необходимый шаг на пути реформ, это необходимо понять всем.
Что имеется ввиду? Раньше, при нашей системе, существовало производство и торговля. Производство производило продукцию и отдавало в сферу обращения. По приказу. Торговля ничего не производила, только получала от производителей. Тоже по приказу... Между теми и другими сейчас начались разногласия. Торговля ориентируется на спрос покупателей и не берет от производителей многие товары. Производитель по-прежнему уповает на приказы, администрирование, и в торговлю не идет».
Словом, посыл ясен и неоднократно губернатором озвучивался. Местные товаропроизводители должны обзавестись собственными магазинами и начать свою торговлю. В качестве примера Валентин Федоров приводит совхоз «Тепличный». Здесь получен хороший урожай капусты, «целые горы».
«Продавали ее по 20 рублей, а теперь за такую цену торговля не берет. Совхоз решился на снижение цены до 15 рублей, но и это не поправило положение – продукция по-прежнему реализуется очень туго. Совхоз затоварился капустой... Чтобы я сделал в такой ситуации на месте директора совхоза? Открыл бы хорошие магазины в областном центре, Корсакове, Долинске, Аниве. Сам бы организовал торговлю, сам бы без посредников пошел к покупателю. Что делает директор «Тепличного» Николай Салтук? Сидит и ждет, уповает на договоры с торговлей, которые сегодня никому и ничего не гарантируют...»
Впрочем, как к производственнику у губернатора к директору совхоза претензий нет. Наоборот. «Я высоко ценю директора совхоза «Тепличный». Он хороший руководитель, хороший организатор. В хозяйстве создана крепкая материальная база, неплохие социальные условия для работы. Строятся прекрасные коттеджи, есть даже свой чудесный бассейн, сауна. Все это отлично. Однако сейчас этого недостаточно».
Крыша над школой
О директоре написал и известный краевед и писатель Константин Гапоненко, тогда депутат Холмского горсовета. Но не критику, а лирическую зарисовку «Школьный ремонт»
«Шел как-то с поезда домой в восьмом часу вечера. Дорога лежит мимо школы, здание невольно бросается в глаза. Глянул — на крыше свежий шифер сияет под лучами солнца, спешащего на покой. А всего неделю назад крыша убожествовала старыми заплатками. Свернув с дороги, пошел через школьный двор. Все для меня здесь более чем знакомо. Знаю и эту, теперь обновленную, крышу: перекрывал ее и раньше (сидела она у меня в печенках). В любом месте дырявая крыша отравляет жизнь, но в школе это просто невыносимо, ибо вода, капающая с потолка, размывает то, что по-прежнему именуется учебно-воспитательным процессом.
Здесь я отработал свыше двадцати лет, и только на должности директора – девятнадцать. О крыше, ремонтных эпопеях можно было написать целую драму, а котельной посвятить трагедию. Четыре года назад я ушел. «Не жалею, не зову, не плачу», не стенаю, не рву рубаху, что, мол, ухлопал здесь большую часть трудовой жизни. Не презираю тех дел. Работал – и все. Зарплату устанавливали сверху, а наполнение прожитого содержимым зависело от самого себя. Впрочем, это лирика. Познакомимся лучше с Азой Ильиничной Тополевой и ее мужем Александром Сергеевичем, благо они тут во дворе в рабочей одежде...
Я собирался в школу, да все как-то откладывал, медлил. Обычно существует этическая хрупкость во взаимоотношениях бывшего директора и настоящего. Один настороженно смотрит на приезжего, новый переполнен упреками к бывшему за доставшееся наследство...»
Но все получилось. Прежний директор все больше проникался уважением к нынешнему. Например, за то, что принесла в школу музыку. «Музыка в школе! Это моя мечта, осуществления которой я так и не дождался. Осмелюсь утверждать, что любая школа, сельская в особенности, в плане культуры была ограблена. У нее отняли огромный пласт человеческой духовности – музыку, пение, живопись, скульптуру, хореографию… »
А начиналось-то все с обычного ремонта крыши.
И хотя с высоты своего опыты Гапоненко признается, «мне не хватает такого оптимизма», как Тополевой. Но – «однако из той продолжительной беседы я вынес убеждение, что в поселке (Пятиречье), школе, появились очень нужные люди. Они знают, что и как».
Агентство информирует
Ну, и несколько новостей под рубрикой «Агентство «ОРИСС» информирует:
«23 августа. На подиуме, сооруженном перед мэрией Южно-Сахалинска, – манекенщицы из Сеула и наши девушки в заграничных нарядах.
Чтобы участвовать в шоу известного сеульского певца и модельера Ким Ден Хуна, сахалинские девчата прошли строгий конкурсный отбор и тренировались до премьеры два месяца. Результат? Ким Ден Хун изъявил желание пригласить нескольких сахалинок для дальнейшей работы в своих программах».
«24 августа. Администрация Южно-Сахалинска подвела итоги работы горожан на заготовке кормов.
Несмотря на то, что многие предприятия и организации города попросту откупались, не желая участвовать в кормозаготовительной компании, по сравнению с прошлым годом темпы неплохие. Уже сейчас план выполнен на 91 процент.
Полтора миллиона рублей «откупных» решено направить на оплату мелиоративных работ.
Тридцать восемь коллективов, перевыполнивших свои обязательства, будут поощрены возможностью приобрести дефицитные товары: морозильные камеры, стиральные машины... – всего более 900 наименований».
«25 августа. Состоялось внеплановое заседание малого Совета Южно-Сахалинского городского Совета народных депутатов.
Наконец-то изыскали возможность выполнить решение апрельской сессии – выделить миллион рублей в фонд будущего университета, который планируется создать на базе пединститута».
Ну, и в завершение:
«На последнем заседании рериховского общества контактер с инопланетянами передал полученный от внеземной цивилизации прогноз предстоящих политических событий.
По мнению представителей «оттуда» предстоит уход Б. Ельцина с поста президента, вслед за ним подаст в отставку Хасбулатов. Какое-то время они будут пребывать заграницей, потом вернутся в страну.
Из патриотических соображений контактер задал вопрос и о судьбе Курил. «Мы не разделяем национальные интересы японцев и русских, – ответили обладатели внеземного разума. – Но в данном случае констатируем, что Японии не на что надеяться. Претензии не обоснованы».
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