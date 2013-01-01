Пора торговать

«Предстоит вторая реорганизация» – предупреждает губернатор Валентин Федоров в своем «Слове».

Что такое? А разве первой было мало? В чем смысл второй?

Тем более что «как бы то ни было, самое трудное мы уже преодолели. В мероприятиях, которые проводятся в других областях, я узнаю наши первые шаги год-полтора назад. Мы этот участок пути уже прошли, хотя население, может быть, еще не в полной мере осознает то, что нами уже сделано.

В чем наше главное достижение? В том, что мы сумели добиться самообеспечения Сахалина при рухнувшей государственной системе госпоставок. Раньше товары сюда завозили с материка и не считали, сколько это стоит. По приказу. А сейчас не везут, а если и везут, то самый минимум. Продуктов, например, в этом году по госпоставкам мы получили не более 25 процентов по сравнению с прошлым годом. А по некоторым группам товаров и того меньше: масла – 10 процентов, сахара – 8,2 процента.

Кто восполняет эти пробелы? Частные фирмы. Наше положение было бы ужасным, если бы мы вовремя не создали эти фирмы – производственные, торговые, посреднические – и не успели бы перехватить поток грузов из государственных рук в частные и удержаться в седле. Этим мы обеспечили в большей или меньшей мере жизнеспособность нашей области. Дальше нам будет легче».

Ну и к чему тогда новая реорганизация?

И, тем не менее, «предстоит вторая реорганизация торговли. Это не мой личный каприз, не причуда. Это важный необходимый шаг на пути реформ, это необходимо понять всем.

Что имеется ввиду? Раньше, при нашей системе, существовало производство и торговля. Производство производило продукцию и отдавало в сферу обращения. По приказу. Торговля ничего не производила, только получала от производителей. Тоже по приказу... Между теми и другими сейчас начались разногласия. Торговля ориентируется на спрос покупателей и не берет от производителей многие товары. Производитель по-прежнему уповает на приказы, администрирование, и в торговлю не идет».

Словом, посыл ясен и неоднократно губернатором озвучивался. Местные товаропроизводители должны обзавестись собственными магазинами и начать свою торговлю. В качестве примера Валентин Федоров приводит совхоз «Тепличный». Здесь получен хороший урожай капусты, «целые горы».

«Продавали ее по 20 рублей, а теперь за такую цену торговля не берет. Совхоз решился на снижение цены до 15 рублей, но и это не поправило положение – продукция по-прежнему реализуется очень туго. Совхоз затоварился капустой... Чтобы я сделал в такой ситуации на месте директора совхоза? Открыл бы хорошие магазины в областном центре, Корсакове, Долинске, Аниве. Сам бы организовал торговлю, сам бы без посредников пошел к покупателю. Что делает директор «Тепличного» Николай Салтук? Сидит и ждет, уповает на договоры с торговлей, которые сегодня никому и ничего не гарантируют...»

Впрочем, как к производственнику у губернатора к директору совхоза претензий нет. Наоборот. «Я высоко ценю директора совхоза «Тепличный». Он хороший руководитель, хороший организатор. В хозяйстве создана крепкая материальная база, неплохие социальные условия для работы. Строятся прекрасные коттеджи, есть даже свой чудесный бассейн, сауна. Все это отлично. Однако сейчас этого недостаточно».