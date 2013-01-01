Объявленную в федеральный розыск девушку нашли на Сахалине

На Сахалине полицейские задержали девушку, объявленную в федеральный розыск.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сотрудники уголовного розыска вначале установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству.

Как выяснилось, девушка в начале нынешнего года прибыла на остров из Якутска к своему молодому человеку. Спустя некоторое время он был задержан за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Оставшись одна в незнакомом ей островном крае, его подруга решила вернуться на родину. На тот момент она проживала в съемной квартире, срок сдачи которой истекал на днях. Она дала объявление о сдаче жилья в аренду, на которое откликнулся 19-летний приезжий. В качестве предоплаты он передал девушке 25 тыс. рублей. Когда юноша приехал заселяться в арендованное жилье, он встретил владельца жилплощади. После короткой беседы с ним молодой человек понял, что его обманули. Тогда о случившемся он сообщил в городское управление полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение аферистки. Кроме того, стало известно, что мошенница скрывается от суда, избравшего в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу за грабеж.

Молодая женщина была водворена в следственный изолятор и затем этапирована с Сахалина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.