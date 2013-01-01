«Почетный гражданин»: дома новы, но предрассудки стары

В рамках VII международного кинофестиваля «Край света» сахалинскому зрителю представили картину аргентинских мастеров Гастона Дюпра и Мариано Кона («Сосед») «Почетный гражданин». Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» делится впечатлениями от картины.

Даниэль Монтовани — писатель-интеллектуал, едкий сноб, нобелевский лауреат — уже сорок лет живет в Европе. Но пишет лишь о Саласе — крошечном аргентинском городке, от провинциальной безысходности которого бежал еще в юности. Неожиданным письмом из прошлого оказывается приглашение посетить родные места еще разок: мэр города готов объявить Монтовани почетным гражданином. Привыкший отклонять намного более подходящие для человека с мировым именем приглашения, Даниэль внезапно отправляется на малую родину.

Поначалу местного героя принимают с искренним, хоть и несколько гротескным радушием. Знаменитость прокатят на пожарной машине под руку с местной королевой красоты, вручат ему позолоченную медаль и даже заставят всплакнуть над провинциально безвкусной, но добродушной видеопрезентацией. Но постепенно все встает на свои места: дремучее общество Саласа начнет агрессивно отторгать нонконформизм давно чужого для них человека.

Удивляет, что вечная история «интеллектуал в фамусовском обществе» обставлена как легкая комедия, наполненная тонкими и ироничными гэгами, но при этом не теряет глубины. Дуэт режиссеров Дюпра — Кон не нагнетает фонтриеровского жесткого драматизма (см. «Догвилль»), а играет со зрителем, одного за другим подсовывая колоритных и знакомых каждому персонажей. Вот типичный дядечка — друг главного героя, напоказ выставляющий жизненный капитал: у меня мол и дом большой, и машина, и охота, и женщину твою я себе забрал. Женщина — бывшая возлюбленная Даниэля, что называется, успокоила душевные страсти и осела в родном городке, глубоко внутри закопав мечты о совершенно иной жизни. Юная соблазнительница, готовая на все, чтобы выбраться из этого болота, чиновник, которому «еще здесь жить», хамоватый представитель местной элиты, напоказ выставляющий местечковый «патриотизм» — Дюпра и Кон основательно проехались по всем порокам типичнейшего для любой широты социума, который может и меняется внешне, но консервируется внутренне.

Основательно достается и «высокой» культуре. Монтовани отказывает в поклоне шведской королевской семье и даже считает свою канонизацию в виде получения Нобелевки фатальной: мол, принятый большинством писатель перестает удивлять, а значит настоящим искусством заниматься не может. Здесь, конечно, сквозит вечная обида аргентинского народа на Нобелевский комитет: ни Борхес, ни Кортасар премию в свое время так и не получили.

Не радует фильм только технически. Выглядит «Почетный гражданин» скорее как телевизионная работа. Откровенных провалов нет, но и похвастаться картине нечем: колорит захолустья мог бы выглядеть гораздо удачнее. Однако стоит фильму выдать очередную уморительную мизансцену или поразить зрителя глубоким монологом Монтавани (в блестящем, надо заметить, исполнении Оскара Мартинеса) и бедность картинки как-то сразу уходит из фокуса.

Повторный показ «Почетного гражданина» состоится 29 августа в 16:30, в кинотеатре «Октябрь»