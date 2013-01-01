Невельчан с Днем шахтера поздравили звезды российской эстрады

Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» на центральной площади портового города собрал не только горожан, но и поклонников исполнителей из других городов Сахалина. Сюрприз для них второй год подряд устраивает компания «Горняк». Причем знаменитый шансонье приезжал и в прошлом году, поэтому певца зрители встретили как старого знакомого. Однако в этом году угледобывающее предприятие решило пойти навстречу и молодежи города и пригласить популярный коллектив «Банд Эрос».

По словам президента группы компаний «Горняк» Аслана Татдаева, надо было достойно отметить две серьезные даты – 70-летие начала добычи угля на Сахалине и 295 лет угольной отрасли России.

- Традицию праздновать значимые события в истории региона и страны мы собираемся поддерживать и дальше. Меня уже спрашивают, кого из исполнителей компания пригласит в следующем году. Не знаю пока, посоветуюсь с коллективом. А может быть, горожане какие-то идеи подскажут, - поделился Аслан Татдаев.

Центральная площадь портового города была практически переполнена. Те, кому не досталось места у сцены, могли смотреть концерт на уличном мониторе. На первые места усадили ветеранов отрасли, заслуженных шахтёров, отдавших выбранной профессии всю жизнь на острове. Поэтому особенно тепло встретили зрители песню о Сахалине в исполнении заслуженного артиста России, лауреата премий «Шансон года» Михаила Шуфутинского. Двухчасовой концерт именитого гостя состоял из известных хитов певца, общения со зрителями и приемом цветов, которыми закидали зрители гостя. По завершении выступления артиста поблагодарили за прекрасный концерт мэр Невельского района Владимир Пак и Аслан Тадтаев.

Концертную программу продолжила поп-группа «Бандэрос». Каждую композицию зрители встречали аплодисментами. Праздник не смог испортить и внезапный дождь: невельчане продолжали танцевать под любимые мелодии, подпевать артистам и делать селфи с солистами группы и диджеем.