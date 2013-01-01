Краснокнижная птица спровоцировала аварию на водонасосной станции в Охе

Краснокнижный орлан спровоцировал аварию на водонасосной станции озера Медвежье в Охе 28 августа, сообщает «Сахалинский нефтяник».

По словам директора МУП «Охинское коммунальное хозяйство» Евгения Проценко, птица села на опорный изолятор мощностью 35 тысяч вольт и перекрыла фазы. Автоматически была погашена работа первого и второго подъемов, питающих город. Фидер, питающий подачу технической воды, остался под напряжением.

Вечером того же дня последствия аварии были устранены.