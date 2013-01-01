Сахалинский избирком отпечатал все бюллетени к выборам депутатов облдумы

28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва членам облизбиркома.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в процедуре приняли участие кандидаты, представители избирательных объединений, участвующих в выборах, сотрудники типографии, ФГУП «Спецсвязь России».

Таким образом, в области готовы уже все бюллетени. Выпущено 387 тыс. 200 штук для голосования по единому избирательному округу и столько же – для голосования по одномандатным округам (при численности избирателей 382 тыс. 245).

Первая партия избирательных бюллетеней была передана членам избиркома 19 августа. Спецсвязью их отправили в Южно-Курильск, Курильск и Оху, а также в Северо-Курильск.

- В первую очередь в типографии изготовили бюллетени для тех округов, где проходит досрочное голосование, в труднодоступных и отдаленных участках. 28 августа изготовлена вторая партия бюллетеней для Южно-Сахалинска и близлежащих округов. Южно-Сахалинская ТИК забрала бюллетени из типографии самостоятельно в сопровождении полиции. Всем остальным муниципальным образованиям бюллетени будут доставлены спецсвязью, – сообщила секретарь избиркома Марина Андриянова.

При передаче бюллетеней обеспечиваются все необходимые условия безопасности. Каждая пачка отмечена специальным штрих-кодом. Двери типографии с той стороны, откуда осуществляется вывоз, опечатаны до присутствия принимающих сторон.

Изготовленные бюллетени были переданы членам избиркома с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых документов. После передачи бюллетеней избиркомам в типографии уничтожили все трафареты и бракованные образцы. До начала выборов бюллетени будут оставаться под ответственным хранением в сейфах в территориальных избиркомах, а затем их передадут на участки.

Кроме того, накануне в ТИК были переданы 5 тыс. специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней. В свою очередь территориальные комиссии передадут марки в участковые избирательные комиссии вместе с бюллетенями для голосования.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 – по одномандатным округам (мажоритарная система), информирует областная избирательная комиссия.