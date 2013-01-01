В Южно-Сахалинск едет «Хлеб»

В Южно-Сахалинске впервые выступит эпатажная группа «Хлеб». Концерт состоится 14 сентября в конгресс-холле «Столица».

«Хлеб» — российская группа, основанная в 2013 году тремя видеоблогерами и исполняющая пародийный рэп. Несмотря на изначальную несерьёзность, к 2017 году коллектив стал достаточно популярным: клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, а концерты проходят в крупнейших клубах страны.

Дебютный альбом «Хлеба» получил название «Белый» и вышел в конце 2016 года. В альбом вошло 13 композиций, включая ранее выпущенные синглы «Мой рэп» и «Эба».