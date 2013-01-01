Репетиция парада в Южно-Сахалинске 30 августа состоится вечером

График проведения генеральной репетиции парада, посвященного 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, изменился.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», 30 августа ул. Горького (от ул. Емельянова до Компроспекта), переулок Алтайский (от ул. Венской до ул. Горького), Коммунистический проспект (от ул. Горького до проспекта Мира) будут перекрыты с 19:00 до 23:00 вместо планируемого ранее времени - с 08:30 до 12:00.

Кроме того, по обеим сторонам указанных улиц на период проведения мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии.