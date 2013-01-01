По закону Фемиды

К своему юбилею юрист Галина Иконникова подошла в ранге подполковника с несколькими государственными наградами, именными часами от министра внутренних дел СССР Николая Щелокова и орденом «Знак Почета»

Отцовский характер

Представительницы прекрасного пола в погонах силовых структур уже давно никого не удивляют. А вот когда в середине 60-х годов Галина Иконникова пришла в милицию, женщин в погонах на Сахалине были единицы. К тем же, кто смог прорваться на службу, требования были высокие. – Милиция в полицию переименовалась, но ее значение отнюдь не поменялось. Выполняя служебный долг, нужно забыть, что ты женщина, ты – сотрудник. И как бы форма ни шла женщине, она подразумевает жесткое подчинение и строй. Но даже в этих условиях необходимо быть элегантной, – говорит Галина Николаевна, отслужив почти 50 лет в органах юстиции.

По ее мнению, для этой работы нужен характер. У Галины он от отца, трудностями ее не сломаешь. Ее отец Николай Децик ушел на войну в 17 лет и успел повоевать на двух фронтах – Западном и Дальневосточном. Успешно окончив школу воздушных стрелков-радистов, воевал с немецкими захватчиками. В 1945 году его перевели на Дальний Восток. В Леонидово стоял полк дальней авиации, и во время освобождения Южного Сахалина летчики бомбили японские военные формирования. За смелость и отвагу стрелок-радист был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны. После победы над милитаристской Японией старший сержант Децик остался на Сахалине. В 1946 году в поселке Кировском Тымовского района нашел свою вторую половинку. Симпатичную Татьяну встретил в офицерской столовой, где она работала официанткой. Вскоре сыграли свадьбу, и 17 апреля 1947 года у них родилась дочь. Тетушка посмотрела на младенца и сказала: «Черненькая, как галчонок!» Так и выбрали имя. Как и у богини правосудия, оно греческого происхождения и означает «спокойная, безмятежная». Вопреки этому, в характере Галины Иконниковой преобладают твердость и уверенность в своей правоте. Эти черты она развивала в себе, рано оставшись одна с мамой, которая сутками работала, чтобы свести концы с концами. Ее главным наставником в детстве стала бабушка Настя.

Орден «Знак Почета» Галине Иконниковой вручает глава островной области Павел Леонов. 1978 г.

Тындыри-мындыри

Оптимистичная по натуре Галя училась отлично, была любима всеми в школе и в педучилище. Распределившись в Долинский район, она четыре года отдала педагогической деятельности. За это время научилась относиться ко всему философски. Молодую сельскую учительницу не пугала даже длинная дорога в школу: полчаса на автобусе и еще пять километров пешком. Карьера Галины начиналась в еще существовавшей в 60- годы на Сахалине корейской школе-восьмилетке, где преподавали два языка – русский и корейский. Там молодой специалист стала пионервожатой, вела уроки в первом классе и осваивала педагогическую науку. – Когда я пыталась уж слишком дотошно выяснить тот или иной вопрос, наш директор-кореец любил повторять: «Галя, тебе это не нужно. Это все тындыри-мындыри», что означало «всяко-разно», – с улыбкой вспоминает моя собеседница.

С коллегой на службе в милиции. Галина Иконникова – слева. 70- годы.

Но от нее не так-то просто было отмахнуться, а уж если что задумала, ни за что не отступит. Однажды, оглянувшись на прожитые годы, Галина поняла, что хочет другой жизни – с маленькой дочкой, новой профессией и без мужа, с которым уже не ладились отношения. Тогда и отправилась она в Южно-Сахалинск навстречу своему желанию стать юристом. Пришла к начальнику горотдела милиции и заявила: «Хочу в юридический поступать и у вас работать». Еще несколько заходов пришлось ей сделать в кабинет начальника, прежде чем ее приняли… техничкой в детскую комнату милиции. Полы мыла, порядок наводила, курьерские дела вершила, повестки разносила. Учитывая ее педагогический стаж, иногда ей доверяли общаться с трудными подростками. Чтобы знакомые не удивлялись и не приставали с расспросами, почему она из учителей подалась в технички, Галя придумала себе должность – младший инспектор детской комнаты милиции. Упорство и старание молодой сотрудницы заметило начальство, ей дали рекомендацию для поступления во Всесоюзный юридический институт на заочное отделение. Вскоре Галина и должность получила не выдуманную, а настоящую – инспектор детской комнаты милиции. Так и появились у нее «свой» участок и «свои» ребята. Спустя годы, стала Галина Николаевна в Южно-Сахалинске одним из лучших специалистов по работе с трудными подростками. Судьбы многих юных граждан довелось ей скорректировать, исправить ошибки и показать дорогу к настоящему счастливому будущему. Про нее в газетах писали, телепередачи делали, просили делиться опытом и награждали. Но главной своей наградой Галина Иконникова считает огромное везение на встречу с коллегами – настоящими профессионалами своего дела.

На экскурсии в областную прокуратуру. Галина Иконникова со студентами. 2012 г.

Милицейская «мама»

Трудно рассказывать о работе инспектора детской комнаты милиции. Никак не укладывается она в цифры и отчеты. Вот, к примеру, снизилась на участке детская преступность. Это победа инспектора. Но в результате каких мер? Конечно, можно назвать количество бесед с ребятами и их родителями, преподавателями, перечислить рейды… А сколько души вложено в каждую беседу, в каждый рейд, который не для галочки, кто подсчитает? Впрочем, молодой старший лейтенант милиции Иконникова долго не могла подобрать ключи к своим ребятам, порой не знала, с чего начать разговор с ними. Брало отчаяние. Казалось, никто не принимает ее всерьез. Сейчас ей смешно вспоминать, как водил ее за нос мальчуган, задержанный за бродяжничество. Она должна была сдать его родителям – с рук на руки. Мальчишка называл адрес, заходили в квартиру, а хозяева в ответ на вопрос: «Это ваш сын?», – только удивлялись. Так обошли дома чуть ли не всего микрорайона, пока не явились в настоящую семью. Зато позже ее вряд ли кто из юных правонарушителей мог провести. Зная их «милые» хитрости, она уже была настороже.

Отряд сахалинской милиции на дежурстве в праздник. Галина Иконникова – в центре. 70- годы.

Галина Николаевна всех «своих детей» на участке любила, несмотря на их проступки. Но это была не сюсюкающая любовь, а деятельная. Для инспектора было важно достучаться до ребенка, чтобы он каждой клеточкой души понял, куда заведет его выбранный путь, а потом реально помочь. И помогала – восстанавливала на учебу, мирила с родными, выпутывала из крепких сетей взрослых «наставников» вольготной жизни. – Вот был у меня один подопечный – Валерка, – вспоминает Галина Николаевна. – Билась с ним долго. В итоге парень устроился на работу, а с первой получки принес в комнату милиции… тюльпаны. Чуть не разрыдалась тогда… О том, как сложилась судьба другого трудновоспитуемого – Толика, рассказала в письме инспектору его мама. На Сахалине парнишка попал в дурную компанию, чего только не натворил по малолетству. Оставался один выход – уехать. Спустя полгода мама Толи прислала инспектору письмо, в котором написала, что не узнает сына – он многое переосмыслил в своих поступках, поступил в училище и дома незаменимый помощник. Семь лет работы в детской комнате милиции дали богатый профессиональный опыт. Те первые «трудные» подростки, которыми она занималась в начале своей службы, уже стали взрослыми людьми. И многие с теплотой вспоминают о своей «милицейской маме».

Счастливая пара. Галина Иконникова с мужем Александром Иванча.

Островной магнит

С 1982 года на целых 10 лет Галина оторвалась от островной столицы. Сражаясь за свою новую любовь, она уехала в Кабардино-Балкарию, в город Нальчик, куда отправили служить Александра. Там они и поженились. На Кавказе ей пригодились все знания и умения. Работая старшим следователем, Иконникова имела дело с наркоторговцами, грабителями. Несколько успешных раскрытий серийных преступлений обеспечили ей досрочно присвоение звания майора и должность в отделе собственной безопасности. Жизнь в Нальчике ее вполне устраивала. Рядом был любимый муж Александр Иванча – заместитель начальника КГБ, надежный и заботливый, с которым она чувствовала себя истинной женщиной. Но тянуло на Сахалин.

Первая учительница. Галина со своими первоклассниками. с. Березняки, 1966 г.

– Мы скучали по детям и острову, он стал для нас как болезнь. Наконец, решили вернуться в родные места, – признается Галина Николаевна. – А когда самолет приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, Саша, всегда такой деловой и сдержанный, спустившись по трапу, первым делом… поцеловал сахалинскую землю. В начале 90-х годов Южно-Сахалинск, по сравнению с ухоженным Нальчиком, на каждом шагу напоминал сцены разрухи из фильмов-ужасов. На одной из центральных улиц, названной «дорогой жизни», на картонных ящиках шла бойкая торговля всем, что можно было в то лихое время продать. Предприятия закрывались, выплата зарплаты месяцами задерживалась… Но эти грустные моменты перестройки кавказские возвращенцы, которым все пришлось начинать с нуля, восприняли с оптимизмом. Супруги верили, что такое не может длиться бесконечно, и делали все, чтобы жизнь на Сахалине улучшалась. Восстановление Галины Иконниковой на работе в милиции в статусе старшего инспектора информационного центра давало уверенность в правильности принятого шага. А вскоре начальник УВД области Валентин Серов предложил опытному юристу работу в областной прокуратуре помощником прокурора области.

Вернуть честное имя

Трудилась Галина Николаевна как всегда не покладая рук. Отметив золотой юбилей, советник юстиции занималась вопросами реабилитации жертв политических репрессий. Ей довелось перечитать тысячи страниц документов. По ее словам, многие листы допросов были измазаны кровью. Тексты, написанные карандашом и поблекшие от времени, приходилось читать с лупой. От напряжения у нее даже зрение испортилось, но за каждым документом была судьба, и это придавало сил.

Профилактическая беседа. Галина – инспектор детской комнаты милиции. г. Южно-Сахалинск, 1969 г.

Читая материалы сфабрикованных дел, Галина часто плакала – от ужаса содеянного, бессилия людей перед дикими наговорами и человеческой алчностью. Механизм подлости ей был очень понятен, поскольку не миновал такой участи и ее родной дядя. Органы забрали его по «стуку» соседа, заявившего, что дядя – слишком зажиточный, имеет лошадь, и к тому же он японский и почему-то еще и английский шпион. А еще готовит покушение на самого Сталина… Понятно, что это чушь. Однако дядю Галины, как и многих других невинных сахалинцев, осудили по 58 статье. Так называемое «шпионское» дело тройка управления НКВД в 1938 году решила быстро – в течение трех дней. Дядя был приговорен к 10 годам заключения, там и сгинул, зато сосед под шумок прибрал к рукам его лошадь. Позже дядю Иконниковой реабилитировали, но жизнь человеческую не вернуть. Понимая значимость восстановления справедливости по отношению к репрессированным, советник юстиции Галина Иконникова с удвоенной энергией занималась наиважнейшей работой. Понимала – детям и внукам необоснованно осужденных людей очень важно было вернуть честное имя родных и поверить в торжество справедливости.

Пополняя бюджеты

В начале нового века Галина Иконникова пришла во властные структуры – стала сотрудником административно-контрольного управления администрации Сахалинской области. Здесь пришлось заниматься правовой экспертизой проектов законов для областной Думы. В 2005 году, вслед за своим руководителем, профессионалом высочайшего уровня Николаем Васильевичем Бондаренко, перешла в новую структуру – управление по обеспечению деятельности мировых судей островного региона. На начальном этапе ее создания была проделана огромная работа по формированию в области судебных участков и кадрового потенциала.

Галина Иконникова с мамой, мужем и внучкой Кариной. г. Нальчик, 1987 г.

Для Иконниковой это была хорошая школа. Ей доверили курировать муниципальные административные комиссии. Приходилось выезжать в районы, проводить аналитическую работу, писать отчеты об исполнении на местах законов Сахалинской области. В них сообщалось не только о нарушениях, но и о том, сколько привлечено к ответственности руководителей и служащих муниципалитетов за грязь на территории и наличие бездомных собак. Обращали внимание даже на то, что в населенных пунктах нет клумб и должного обустройства. Докладные записки проверяющих рассматривались в мэриях районов и на заседаниях облдумы, а штрафы за административные нарушения пополняли местные бюджеты. Шесть лет пролетели, как одно мгновение. Накопив к 60 годам огромный опыт в сфере юриспруденции, Галина Иконникова как закономерность восприняла приглашение к преподавательской деятельности в вузах – островных филиалах Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Хорошая оценка в зачетке с подписью Иконниковой, как знак качества выпускника. Но кроме знаний и души в них вложено немало. Наверное, не случайно все парни ее выпуска, где она была еще и куратором, пошли служить в армию. И педагог гордится этим. Источник душевности Галины Иконниковой можно сравнить с родником, питающимся всей мощью недр. Верный служитель Фемиды, она и для родных своих щедра на любовь, доброту и заботу. – У нас вся семья в погонах, – смеется Галина Николаевна. – Я – подполковник МВД. Муж – ветеран ФСБ. Сын мужа от первого брака служит в полиции. Моя дочь Эльвира и внучка Карина, также как и их мужья, – юристы. Все работают на Сахалине.

Галина Иконникова и Александр Иванча (справа) на юбилее

В год своего юбилея, который совпал с 70-летием Сахалинской области, Галина Иконникова пытается стать просто пенсионером. А вот это ей не удается – не привыкла сидеть без дела. Сейчас она на общественных началах участвует в работе Совета ветеранов ФСБ, которым руководит ее супруг – Александр Михайлович Иванча. Часто представители этой организации выезжают в воинские части, беседует с молодыми воинами, поднимают их боевой дух, заботятся о ветеранах, проводят в регионе многочисленные акции по военно-патриотическому воспитанию. Впрочем, интересуют экс-служителя Фемиды и дела домашние. Свою дачу за последние десятилетия хозяйка превратила в райский уголок, облагораживая ее цветущими деревьями и невиданной красоты цветниками. Покровительство греческой богини, может, и вдохновляет ее до сих пор. Но, как известно, у бога одни руки – только твои!