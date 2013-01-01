Еще в двух томаринских селах создадут ТОС

В ближайшее время в Томаринском районе появятся ещё два территориальных общественных самоуправления (ТОС).

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», желание создать свои собственные некоммерческие организации для реализации своих инициатив, направленных на улучшение качества их жизни на своей территории, изъявили жители сёл Ильинское и Пензенское. В настоящее время специалисты помогают инициативным сельчанам подготовить пакеты документов, необходимые для проведения организационных мероприятий и подачи документов в региональное управление Минюста.

По словам мэра района Александра Кобелева, местная администрация поддерживает стремление людей самостоятельно определять приоритетные задачи развития территорий своих населённых пунктов и контролировать выделяемые на их решение бюджетные средства. - Мы ведём постоянную работу по популяризации ТОС как эффективной формы самоуправления. Когда мы начинали эту работу весной прошлого года, многие с недоверием отнеслись к новой форме взаимодействия власти и населения, иногда даже путая его с ТСЖ. Однако ТОС «Парусное» и «Черемшанка», ставшие пионерами в нашем районе и в области в целом, получили в прошлом году на реализацию своих проектов более 8 млн рублей из областного бюджета и смогли установить современные универсальные спортивные площадки, детскую площадку и остановочный павильон, приобрести спортивный инвентарь. Это убедило жителей других населённых пунктов в том, что создавать ТОС выгодно, - отметил мэр.

Сегодня на территории округа уже действуют пять подобных объединений. По одному в сёлах Парусное, Черемшанка и Красногорск, два – в Томари. После регистрации некоммерческих организаций в сёлах Ильинское и Пензенское их число вырастет до семи. Таким образом, возможностями территориальных общественных самоуправлений привлекать дополнительные средства из муниципального и областного бюджета на решение первоочередных задач местного значения будет охвачено около 95% жителей района, - поделился Александр Кобелев.

В прошлом году на реализацию проектов ТОС району было выделено более 9 млн рублей, большую часть которых составили средства областного бюджета. В текущем году на поддержку территориальных общественных самоуправлений из бюджетов всех уровней выделяется ещё около 2,3 млн рублей. При этом в район начали работать и другие механизмы поддержки инициатив жителей, включая программу развития инициативного бюджетирования. Общий объём финансирования предложенных жителями проектов благоустройства в 2017 году составит более 32 млн рублей.