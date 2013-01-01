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17:54 / Социум / образование / школы  

Космические уравнения

Астрономия, технопарки, переход школ в областное подчинение: какие перемены ждут учеников и учителей в новом учебном году

Наука о Вселенной

В расписании всех российских старшеклассников появится новый предмет – астрономия. Науку о Вселенной школьники будут изучать в десятом или одиннадцатом классе – на усмотрение школы.

ЕГЭ по астрономии сдавать будет нельзя. Но, начиная с 2019 года, планируется проводить Всероссийские проверочные работы по этому предмету. Тогда же «космические» задания войдут в контрольно-измерительные материалы для экзамена по физике.

Эти и другие новшества обсудили на традиционном августовском педагогическом совещании. На большом учительском форуме собралось около 450 специалистов из разных районов области, а также коллеги из Москвы. Основная тема разговора – система учительского роста.

– Судьба любых реформ в образовании напрямую зависит от главной движущей силы – учителя, воспитателя, преподавателя, мастера производственного обучения. Какие мотивы будут способствовать качественной и добросовестной работе педагога – это вопрос многогранный, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Специалисты считают: нужен новый подход к профессиональному росту, когда во главу угла ставится не восхождение по административной лестнице – от учителя до директора школы, а стремление защитить высшую учительскую категорию.

– Это система горизонтального роста. В системе вертикального предлагается ввести должности старшего и ведущего учителя, – добавила заместитель директора департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова.

Дом для учителя

Еще один действенный метод – образовательные стажировки.

– Директора школ отправляют учителей в командировки в разные регионы нашей страны – на Алтай, в Казань, Москву и даже за границу – на Мальту, в Бразилию, США. Для педагогов это серьезный прорыв в профессиональном плане, они возвращаются окрыленными, – рассказала управляющий директор АО «Академия Просвещения» Татьяна Суханова.

Не менее важна социальная поддержка учителей. Так, молодые специалисты с высшим образованием получают подъемные: 286 тысяч рублей в городе и 357 тысяч на селе. В некоторых районах области компенсируют оплату жилья или предоставляют арендные квартиры с правом последующего выкупа.

Каждый пятый учитель на островах – молодой специалист в возрасте до 35 лет. А десятки профессиональных конкурсов дают возможность выявить педагогов-новаторов.

Кстати

Средний возраст сахалинского учителя– 55 лет. Стаж работы свыше 20 лет имеет половина работников системы образования области. 14 процентов – это преподаватели со стажем работы менее пяти лет.

Учитель истории и обществознания лицея № 1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак одержала победу в номинации «Педагогический дебют» на муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Она также разработала проект площадки-форума для молодых учителей, благодаря которой собрались активисты из разных районов области.

– Мы предлагаем идеи, которые помогут работникам сферы образования. «Учительский дом» – это ипотечная программа для молодых преподавателей. Также нам кажется важным создать институт нянь и институт сиделок для опеки над пожилыми островитянами и людьми с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, нужно рассмотреть возможность увеличения подъемных для учителей тех специальностей, какие особенно востребованы в регионе, – поделилась Татьяна Сергеевна.

Талантливый «Сириус»

В дополнительном образовании с нового учебного года делается упор на техническое направление. В ноябре на базе Института развития образования Сахалинской области начнет работать детский технопарк «Кванториум-Сахалин».

– Стране нужны исследователи и инженеры, поэтому будет расти количество технопарков. Так мы будем выявлять и мотивировать техно-звездочек. В каждом муниципальном образовании и населенном пункте должны быть созданы условия для технического творчества детей, – сказала министр образования области Наталья Мурашова.

Кроме того, на Сахалине появится региональный центр поддержки детей, одаренных детей в области науки, искусства и спорта. Он будет работать под патронатом образовательного центра «Сириус» (Сочи). Для талантливых сахалинских ребят это реальный шанс применить свои способности, общаясь с лучшими педагогами России.

Международный навык

В сфере профессионального образования взяли курс на обучение кадров по 50 наиболее перспективным рабочим профессиям. За два года открыли 24 новых направления подготовки по программам среднего профобразования.

Развивается движение чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia, или «Молодые профессионалы». В мае 2017 года трое сахалинских студентов – победителей отборочных этапов – приняли участие в финале национального чемпионата в Краснодаре.

На августовском педсовете затронули еще одно важное нововведение будущего учебного года – школы из муниципального подчинения переходят в областное. Реформа начнется в 16 пилотных регионах России, в число которых вошел и островной край.

– На федеральном уровне приняли решение, что школы должны финансироваться из регионального бюджета. Безусловно, это открывает для нас новые возможности и пойдет на пользу – как учителям, так и ученикам, – отметил губернатор области Олег Кожемяко.

Предполагается, что новая система существенно облегчит распределение финансовых средств и позволит быстрее решать образовательные задачи не отдельного района, а всей области.

Наша справка

15 новых школ построят на Сахалине до конца 2022 года. По одной возведут в Долинске, Корсакове, Макарове, Смирных, Ногликах, в селах Тунгор и Кировском. В Южно-Сахалинске появятся четыре новых школы, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также четыре пристройки к существующим школам.

Теги  Школы Образование Реформа ЕГЭ
Автор текста: Екатерина Банковская

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