Космические уравнения

В расписании всех российских старшеклассников появится новый предмет – астрономия. Науку о Вселенной школьники будут изучать в десятом или одиннадцатом классе – на усмотрение школы.

ЕГЭ по астрономии сдавать будет нельзя. Но, начиная с 2019 года, планируется проводить Всероссийские проверочные работы по этому предмету. Тогда же «космические» задания войдут в контрольно-измерительные материалы для экзамена по физике.

Эти и другие новшества обсудили на традиционном августовском педагогическом совещании. На большом учительском форуме собралось около 450 специалистов из разных районов области, а также коллеги из Москвы. Основная тема разговора – система учительского роста.

– Судьба любых реформ в образовании напрямую зависит от главной движущей силы – учителя, воспитателя, преподавателя, мастера производственного обучения. Какие мотивы будут способствовать качественной и добросовестной работе педагога – это вопрос многогранный, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Специалисты считают: нужен новый подход к профессиональному росту, когда во главу угла ставится не восхождение по административной лестнице – от учителя до директора школы, а стремление защитить высшую учительскую категорию.

– Это система горизонтального роста. В системе вертикального предлагается ввести должности старшего и ведущего учителя, – добавила заместитель директора департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова.