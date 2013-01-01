В суде по делу Хорошавина вновь вспомнили о Вячеславе Горбачеве

Во второй половине дня 29 августа в Южно-Сахалинском городском суде продолжился процесс по уголовному делу экс-губернатора Александра Хорошавина.

Защита в качестве свидетелей вызвала партнеров по предпринимательской деятельности одного из основных свидетелей обвинения Андрея Залпина - членов совета директоров компании «Сфера» Сергея Лущая и Игоря Бритова.

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Дело Хорошавина

Оба назвали себя пенсионерами, индивидуальными предпринимателями, занимающимися сдачей в аренду недвижимости.

Собственно, ничего сенсационного из их уст не прозвучало. Их спрашивали о строительстве Ледового дворца «Кристалл»:

– Были ли у компании какие-то проблемы с финансированием?

– Нет, не было, – звучало в ответ.

– Оказывала ли «Сфера» кому-то благотворительную помощь?

– Да, оказывала.

Но кому конкретно, свидетели сообщить не могли, поскольку адресатов было много.

Единственный эпизод, непосредственно относящийся к делу, озвучил только Лущай.

В январе 2015 года, когда Залпин уехал в отпуск, Лущая вызвал к себе руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, показал лист бумаги со списком объектов «Сферы», построенных или строящихся за счет средств областного бюджета, и обозначил сумму порядка 50 миллионов рублей, которые «Сфера» «задолжала».

– Шеф очень недоволен, он ведет тщательный учет, - якобы сказал Горбачев, - и потребовал скорейшей передачи денег – в большей части наличными.

Лущай отказался, во всяком случае, от передачи наличных. Тогда Горбачев сообщил, что в компанию придет советник губернатора Андрей Икрамов и передаст реквизиты для безналичного перечисления средств. Икрамов в самом деле пришел, но ничего передавать не стал, а сказал, что с реквизитами в свою очередь придет некто Норик.

– Я даже не знаю, имя это или фамилия, – объяснил свидетель. – Через два дня я тоже улетел за пределы области, а когда из бухгалтерии позвонили и сказали, что приходил некто Норик, то запретил переводить какие-либо деньги на указанные им счета.

После задержания экс-губернатора по совету Залпина Лущай добровольно явился к следователю ФСБ и дал показания об этом эпизоде.

У представителя гособвинения возникли некоторые вопросы по разночтениям показаний свидетеля в суде с теми, которые он давал в ходе предварительного следствия. Был зачитан соответствующий протокол, недоразумения устранены.

Допрос Бритова вообще длился со всеми процедурными формальностями от силы 10 минут, после чего ни у защиты, ни у обвинения вопросов к свидетелю не оказалось.