В Южно-Сахалинске начала работу августовская конференция педагогов

Августовская конференция педагогов Южно-Сахалинска в этом году посвящена теме «Управление образовательной организацией: проектирование нового качества результатов».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в течение двух дней на базе школ и детских садов областного центра будут работать восемь тематических площадок. В них примут участие директора, заместители руководителей и педагоги образовательных учреждений областного центра.

Открыло конференцию пленарное заседание педагогических работников. Участников приветствовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил актуальность выбранной темы. Пик реформ и пересмотра образовательных стандартов уже миновал, но модернизация системы отрасли будет продолжаться. И сейчас главная задача педагогического сообщества и городских властей - добиться повышения качества образования и его доступности. Сергей Надсадин пожелал педагогам продуктивной работы на дискуссионных площадках и подчеркнул, что, какой бы современной ни была школа, никакие интерактивные доски и обучающие программы никогда не заменят детям бесценный опыт, внимание и заботу учителей.

С докладом об итогах в сфере образования за прошедший и задачах на предстоящий учебный год выступила начальник городского департамента образования Анастасия Киктева. Все образовательные учреждения успешно прошли приемку межведомственной комиссии и готовы к 1 сентября. В этот день сядут за парты и пойдут в детские сады 35 тысяч юных горожан. - После пленарного заседания коллектив приступит к работе по изучению опыта коллег. Обсудят очень серьезные вопросы. Для нас важными направлениями являются внедрение федеральных образовательных стандартов, реализация образовательных программ, а также такие вопросы, как преодоление детского неблагополучия и создание инклюзивного образовательного пространства в школе и детском саду, - рассказала Анастасия Киктева.

Темами дискуссионных секций в этом году заявлены «Современное дошкольное образование», «Инновационный подход к организации образовательного процесса в современном ДОУ (организация научно-исследовательской деятельности в ДОУ)», «Инновационный подход к организации образовательного процесса в современном ДОУ. Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ», «Формирование профессиональной культуры педагога», «Создание условий образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов», «Инновационная практика образовательного учреждения: проблемы и перспективы» и «Профилактика детского неблагополучия: обновление содержания, подходов, технологий деятельности».

Также будет работать объединение молодых учителей». 1 сентября в образовательные учреждения придут 65 молодых педагогов. Это почти на 20 человек больше чем в прошлом году. Среди них учитель начальных классов Анастасия Максимова. В этом году девушка окончила СахГУ и теперь будет преподавать в своей родной школе №32. - Я с детства хотела быть учителем. Рассматривала специальность преподавателя русского языка и литературы, но я очень люблю работать с маленькими детьми. Поэтому выбрала все-таки профессию учителя начальных классов, - поделилась молодой педагог. Вместе с ней преподавать в начальных классах разных школ начнут и ее 17 однокурсниц. Девушки отмечают не только профессиональную поддержку, которую им оказывают опытные коллеги, но и финансовую помощь от муниципалитета и области. Молодым педагогам положены подъемные, в большинстве своем девушки планируют внести их первым взносом при приобретении квартир по программе обеспечения жильем молодых специалистов. Уже завтра пройдет торжественная часть конференции, в ходе которой подведут итоги двухдневной работы, а также наградят педагогов почетными грамотами министерства образования Сахалинской области, администрации города, департамента образования и Городской думы.