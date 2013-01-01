Молодежный форум «Острова–2017» стартовал на Сахалине

Второй год Сахалинский региональный молодежный форум «Острова–2017» принимает санаторий «Синегорские минеральные воды».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», он собрал на одной площадке более 120 молодых представителей бизнеса, политики, физкультуры и спорта, науки, культуры и творчества. В течение недели они будут представлять социально-значимые проекты, идеи и концепции молодёжных акций и мероприятий для формирования единой региональной системы, а также для решения вопросов молодежной политики.

По словам организаторов, образовательная программа разбита на несколько ключевых направлений: социальное проектирование, перспективы личностного и профессионального роста, проблемы в системе молодежной политики и пути их решения и патриотическое воспитание. Именно по этим темам и будут работать участники форума с приглашенными экспертами, тренерами и модераторами.

Участников ожидает насыщенный рабочий график с тренингами, семинарами, мастер-классами, круглыми столами и дискуссионными площадками по самым разным вопросам и проблемам. Работать с форумчанами будут представители органов исполнительной и законодательной власти, политические и общественные деятели, эксперты в области образования, а также лидеры общественного мнения.

Открыл форум «Острова-2017» заместитель главы регионального минспорта Егор Умнов.

- Несмотря на то, что в этом году мы проводим целый ряд муниципальных форумов почти во всех районах области, мы не могли не провести региональный сбор молодежного актива. Действительно, сейчас здесь присутствуют самые активные, интересные и перспективные ребята. И у вас есть шанс получить самую важную информацию, которая поможет вам в дальнейшей жизни, - отметил Егор Умнов.

Завершится форум 3 сентября, информирует пресс-служба регионального минспорта.