Педагогические чтения

Сахалинские учителя и сотрудники дошкольных и внешкольных учреждений собрались на традиционные «Педагогические чтения». В течение двух дней они будут делиться опытом, обмениваться идеями по повышению качества обучения и оттачивать мастерство. Присоединились к островным преподавателям и их коллеги из федеральных ведомств.

Фабрике «Вера» - 70 лет

Подготовка к первому сентября - самая горячая пора и для швейной фабрики «Вера». В этом году вместе с Сахалинской областью 70-летний юбилей отмечает и предприятие, которое ведет свою историю с 1947 года. Тогда еще бригада занималась пошивом варежек и домашних вещей. Сегодня «Вера» может сшить и чехлы для самолетов.

Благоустройство скверов

В Южно-Сахалинске появится первый в островном регионе двор-сквер. На месте бывшего недостроя в районе дома №17 по улице Емельянова будет построен объект с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками и озеленением.

Строительство ДК в с. Быков

В селе Быков Долинского района появится современный дом культуры. Четыре года сотрудникам учреждения и его воспитанникам приходится заниматься в трехкомнатной квартире.

Пресс-конференция в Избиркоме

На сегодняшний день в сахалинскую избирательную комиссию поступило около 60 обращений, заявлений и жалоб о незаконных действиях со стороны участников выборного процесса. 10 из них направлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. Она подчеркнула, что почти все обращения остаются на уровне области. В ЦИК люди не обращаются.

Фестивальные показы

Утром, в полдень и глубокой ночью - кино. Седьмой международный фестиваль «Край света» достиг экватора. Члены жюри и зрители уже оценили шесть конкурсных лент. Ежедневно, помимо основной программы, сразу на нескольких площадках идут специальные показы, мастер-классы и театральные ночи.

Увековечили память

Сахалинские поисковики почтили память двоих советских летчиков, сложивших крылья в небе над Южно-Сахалинском. В 1954-ом году два истребителя МИГ-17 столкнулись над горой Красной. Пилоты Александр Зиновьев и Вениамин Суханов погибли. На месте падения одной из краснозвездных машин члены островного отделения Поискового движения России установили памятную табличку.

Репетиция парада победы

В Южно-Сахалинске идет подготовка к параду в честь окончания Второй мировой войны. В понедельник состоялась очередная репетиция. На площади Победы выстроились солдаты и офицеры 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, УФСИН и других подразделений. В параде во второй раз поучаствуют и юнармейцы.

«Отдых на привале»

Отметить годовщину окончания второй мировой войны готовятся и актеры народного театра. Вместе с солдатами-срочниками они покажут совместный спектакль. Работа над ним уже практически завершена.

Спартакиада «Газпрома»

В Южно-Сахалинске состоялась традиционная Спартакиада дочерних предприятий «Газпрома», работающих на Сахалине. Организатором соревнований выступила компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». Представители семи сборных состязались в командных, силовых и легкоатлетических видах спорта.

Чемпионка Белоруссии выступает за Сахалин

Четырехкратная чемпионка Беларуси выступит за ПСК Сахалин. В новом сезоне 2017-18 года Дарья Володько выйдет на поле под 17 номером. Это первый ее контракт с российским клубом. Дарья призналась, что раньше ей не приходилось преодолевать больше 3 часовых поясов. С этим она связывает основные переживания по поводу своей адаптации.

Начало хоккейного сезона

Уже в предстоящее воскресенье хоккейная дружина ПСК «Сахалин» откроет дома очередной сезон регулярного Чемпионата Азиатской Лиги. Накануне в Южно-Сахалинске презентовали новобранцев, они получили игровые свитеры. Как всегда перед коллективом, единственным российским клубом в АХЛ, стоит главная задача: стать чемпионами.