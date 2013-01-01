Отдых на привале
Отметить годовщину окончания второй мировой войны готовятся и актеры народного театра. Вместе с солдатами-срочниками они покажут совместный спектакль. Работа над которым уже практически завершена.
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Отметить годовщину окончания второй мировой войны готовятся и актеры народного театра. Вместе с солдатами-срочниками они покажут совместный спектакль. Работа над которым уже практически завершена.
На ВЭФ инвесторам расскажут о новых преференциях на Дальнем Востоке
http://paniqo.org/viewtopi
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Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев
Пётр,вы изначально хотели поступать в Строгановское училище. Практикуете рисование?
Член жюри «Края света» Петр Федоров ответит на вопросы сахалинцев
Пётр,здравствуйте! Каким вы видите отечественный кинематограф в настоящее время и,как вам кажется,каков должен быть его дальнейший путь в его развитии? Какие ро...
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