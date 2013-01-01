Сахалинская полиция 1–2 сентября будет работать в усиленном режиме

К 1 сентября все школы Сахалинской области проверены на безопасность и антитеррористическую защищённость. Такая информация была озвучена на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко.

- В преддверии нового учебного года особое внимание должно быть уделено подготовке школ к 1 сентября. Всего в регионе в предстоящем учебном году будет действовать более 360 учреждений образования. Первоочередная задача - обеспечить их полную безопасность, в том числе - противопожарную.

К сожалению, по результатам проверок в некоторых из них выявлены нарушения антитеррористической защищённости. К примеру, только 80% школ оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, не везде присутствует система контроля управления доступом. Необходимо в сжатые сроки организовать работу по устранению данных недостатков, - акцентировал внимание глава региона.

Как рассказала министр образования области Наталья Мурашова, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году идет по плану. Значительный объем работ посвящён обеспечению противодиверсионной и антитеррористической защиты.

- В течение учебного года во всех школах области традиционно будут проводиться тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения кризисных ситуаций, инструктажи и практические занятия по отработке действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. В целях профилактики проявления экстремизма, терроризма проводятся классные часы и тематические беседы, - отметила она.

- В данный период весь личный состав органов внутренних дел Сахалинской области переведен на усиленный вариант несения службы. В муниципалитетах созданы рабочие группы по контролю и координации сил и средств полиции для оперативного реагирования в период празднования 1 сентября и Дня освобождения Южного Сахалина и Курил. Для обеспечения безопасности и охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий планируется задействовать более тысячи сотрудников, - доложил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Сахалинской области Андрей Лендов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по итогам заседания председателю избирательной комиссии, руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов даны дополнительные поручения по обеспечению безопасности выборов, которые пройдут 10 сентября.

- Важно принять дополнительные меры по выявлению и пресечению фактов противоправной агитационной деятельности, нарушений действующего законодательства. Эти и другие меры в целом должны обеспечить проведение выборов и праздничных мероприятий в спокойной, комфортной для сахалинцев и курильчан обстановке, - подчеркнул, подводя итоги совещания, Кожемяко.