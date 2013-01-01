Холодный расчет

На Сахалине готовятся к проведению Международного симпозиума «Физика, химия и механика снега». Он пройдет в Южно-Сахалинске со 2 по 6 октября

Научный подход

Казалось бы, чего еще мы не знаем о снеге? Выпадает он зимой на радость любителям лыж и сноуборда, весной тает. Но для ученых эта форма осадков представляет огромный интерес, особенно в плане структуры покрова в той или иной местности, а также влияния снежных масс на среду обитания человека. – Тематика предстоящего третьего симпозиума, посвященного изучению снега, практически не будет отличаться от двух предыдущих. Ученые уделят внимание снежному покрову, лавинам, отдельный раздел посвятят развитию технологий при проведении строительных работ на заснеженных территориях, что актуально для Сахалинской области, где в настоящее время реализуется масштабный проект по созданию горнолыжного курорта. Также зарубежные специалисты поделятся опытом решения проблем, связанных с эксплуатацией таких спортивно-туристических комплексов и использованием для их функционирования искусственного снега, – рассказывает Николай Казаков, директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института РАН. На симпозиум, помимо отечественных, прибудут ученые из Франции, Австрии, Германии, Норвегии, Японии, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Желание принять участие в мероприятии изъявили и представители коммерческих структур, специализирующихся на проектировании и возведении систем защиты от лавин и оползней. Всего около сотни человек. Сахалин не случайно стал международной площадкой обмена мнениями по данному разделу науки. Климатические особенности и ландшафт островного региона способствуют образованию мощных лавин. Поэтому здесь в свое время образовалось и до настоящего времени существует одно из ведущих в России и известнейших в мире подразделений по исследованию этих природных явлений. – В перерывах между симпозиумами, которые решено проводить раз в два года, на базе нашей лаборатории была организована работа международной молодежной школы, где лекторами выступили ученые из МГУ, а также сотрудники научных учреждений Австрии, Японии и США. Также в 2014 году в Южно-Сахалинске проведена международная конференция по селям, – продолжает Николай Казаков.

Снежное влияние

Среди ученых снег считается невероятно сложным физическим образованием и модель покрова, которым укутывается в определенный период года земля, до конца не изучена. – Мы живем в регионе, где снег оказывает большое влияние на его жителей, и чем сложнее становится урбанистическая среда, тем она более уязвима, – считает ученый. Метель, сопровождаемая обильным снегопадом, по-разному скажется на жизнедеятельности небольшого села и огромного мегаполиса. Отсутствие электроэнергии и парализация дорожного движения в первом случае не будет иметь катастрофических последствий. В сельских домах, как правило, используют дровяные печи, поэтому человек в них не замерзнет и не останется голодным. Если же подобное случается в густонаселенном городе, то его жителям дискомфорт гарантированно обеспечен. А если к этому добавить гололедицу, то на улицах не обойдется без автомобильных аварий с катастрофическими последствиями. – Наверняка многим запомнилась метель в ноябре 1988 года, когда из-за обильно выпавшего мокрого снега серьезно пострадали линии электропередачи, и ряд населенных пунктов Сахалина оставался без электроэнергии почти полгода, – вспоминает Николай Казаков. – Нетрудно представить, какой катастрофой обернется отключение света в таком городе как Южно-Сахалинск хотя бы на неделю. Снегопады для Сахалина и Курил – явление частое, и порой влияющее на дорожное сообщение. Переметы становятся причиной закрытия некоторых участков центральных трасс. В советское время, приводит пример собеседник, в самых уязвимых с этой точки зрения местах возводились специальные защитные сооружения. Их остовы встречаются автомобилистам и сегодня. В настоящее время от такой формы защиты дорог от снега отказались, мотивируя тем, что теперь производится такая спецтехника, с помощью которой очистка осуществляется достаточно оперативно. – Однако экономические потери, если тщательно все просчитать и учесть, очень существенные, – уверен собеседник. – Недаром в той же Японии не только продолжают применять, но и развивают, доводят до совершенства такую систему защиты дорог. И мы, в свою очередь, недавно делали для управления автомобильных дорог Сахалинской области расчеты по двум участкам главной островной магистрали, результаты оказались положительными. Вообще дорожно-строительные компании в последние годы проявляют живой интерес к выводам специалистов Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института относительно поиска оптимальных решений при строительстве дорожного полотна и сопутствующих сооружений в лавиноопасных местах. – На участке между Томари и Ильинским по нашей рекомендации в двух местах был изменен рельеф дороги, проходящей рядом со склонами, откуда за год сходило по пять-шесть лавин, – говорит Николай Казаков. – Наши наработки были учтены при проектировании и строительстве участков дороги между селами Взморье и Арсентьевка, а также Тихая и Восточное.

Особенности снежного покрывала

На структуру снежного покрова оказывают влияние климатические изменения, и за этими процессами необходимо вести постоянное наблюдение. Особенно в местах массового скопления людей. В настоящее время на Сахалине реализуется масштабный проект развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». На его вершинах прокладываются новые горнолыжные трассы, строятся канатно-кресельные подъемники, то есть ведутся земляные работы, при которых необходимо учитывать целый ряд природно-климатических особенностей региона. Кроме того, как показывает практика, для местного населения очень важны вопросы экологической безопасности. И если сегодня жителей областного центра волнует состояние водных объектов, оказавшихся в зоне строительства, то ученые обращают внимание и на состав искусственного снега, который производят специально для этого установленные на склоне горы пушки. – В США и на некоторых европейских горнолыжных курортах для изготовления искусственного снега активно используются биологические добавки, которые повышают температуру снеготаяния. Это делается для того, чтобы продлить лыжный сезон как можно дольше. Тем не менее, в некоторых европейских странах подобные технологии законодательно запретили, поскольку на поверку они оказались вредными для окружающей среды. Во время таяния химические вещества попадают в грунтовые воды, тем самым загрязняя подземные источники, из-за чего местным жителям приходится употреблять только бутилированную воду. Этой проблеме мы также уделим пристальное внимание во время работы симпозиума, – констатирует Николай Казаков. Последнее время островной регион становится интересен не только с туристической точки зрения, но и с научной. В текущем году в Сахалинском филиале Дальневосточного геологического института ДВО РАН прошли стажировку студенты ведущих вузов страны – четверо из МГУ, двое из Санкт-Петербургского государственного университета и один – из Дальневосточного федерального. Кроме того, совместно с учеными факультета института наук о Земле питерского вуза с недавних пор открыта магистратура для изучения опасных гидрологических процессов. Уже состоялся набор студентов в данную группу, с 1 сентября начнется обучение. Островным специалистам предстоит периодически выезжать в город на Неве для чтения лекций по данной тематике.

Наша справка В Сахалинской области воздействию снежных лавин подвержено более 60 населенных пунктов