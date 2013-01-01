Птицефабрика «Островная» начала реализовывать продукцию на Итурупе

Птицефабрика «Островная» доставила в Курильск первую партию продукции - 4 тонны куриного мяса и яйцо двух категорий, всего 72 тыс. штук.

На борту сухогруза «Проспер» прибыла и автолавка с фирменной символикой предприятия. Она позволит продавать продукты не только в районном центре, но и в селах.

Организовать в Курильском районе торговлю продуктами от сахалинских предприятий поручил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на Итурупе в начале августа. Местные жители, в частности военные из села Горячие Ключи, пожаловались ему на нехватку свежей продукции в местных магазинах, на то, что цены из-за транспортных расходов непомерно велики.

Через несколько недель птицефабрика равернула на острове продажу своей продукции. Вся она выпущена в августе. Яйцо столовое стоит в автолавке 87 рублей за десяток, «Солнышко» - 97 рублей. Килограмм бройлерного цыпленка - 207 рублей. Цены, к которым поневоле привыкли курильчане, заметно выше. За килограмм мороженого куриного мяса в местных магазинах просят до 250 рублей. А десяток яиц в среднем стоит 115 рублей.

В первый день в Курильске автолавка работала всего три часа. За это время весь товар, загруженный в машину, был распродан, сообщает пресс-служба губернатора. На следующий день торговля с автолавки велась в селе Горячие Ключи. Далее по плану – работа в селе Рейдово. В муниципалитете отметили, что продукцию «Островной» на Итурупе хорошо знают и очень ценят. Многие жители острова, возвращаясь с Сахалина, стараются привезти домой несколько тушек бройлеров. Теперь же они хотят видеть в автолавке более широкий ассортимент товаров, например куриную грудку, крылья, бедра и субпродукты. В дальнейшем «Островная» будет реализовывать свою продукцию в Курильском районе и через местную розничную сеть.

- Перед нами стоит задача, которая не сводится к одной лишь продаже куриного мяса, - рассказала министр торговли и продовольствия области Инна Павленко. – Необходимо обеспечить устойчивое снабжение продовольствием жителей районов Крайнего Севера, в том числе Курильских островов, а также сформировать более доступные цены на социально значимые продукты. Естественно, в первую очередь речь идет о товарах от сахалинских сельхозпроизводителей. Поэтому мы разработали комплекс мер государственной поддержки. В частности, предусмотрено полное возмещение торгующим организациям транспортных расходов. 15 августа мы начали собирать от них соответствующие заявки. Эта работа завершится 4 сентября. В ближайшее время механизм заработает, и цены на социально значимые продукты на Курильских островах, в районах Крайнего Севера начнут снижаться.