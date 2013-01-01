«Родные острова» помогут нуждающимся сахалинцам собраться в школу

Региональный фонд «Родные острова» поможет нуждающимся сахалинским семьям собраться в школу. 31 августа в 10:00 в департаменте образования Южно-Сахалинска им вручат школьную форму, портфели и канцтовары.

В 2017 году проект «Собери ребенка в школу» фонд «Родные острова» во второй раз реализует совместно с департаментом образования города. Всего в этот раз собрано в школу 45 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающихся в одежде и обуви по сезону.

Кроме того, расширилась география проекта. Помимо Южно-Сахалинска, помощь будет оказана школьникам Невельска, Горнозаводска и Шебунино.

Накануне 1 сентября необходимые вещи получат учащиеся начальных классов, сообщает пресс-служба фонда «Родные острова».